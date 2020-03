Hofökonomen liefern

Thilo Schmuelgen/Reuters Vom generellen Produktionsstopp nicht existentiell notwendiger Güter wollen die »Weisen« nichts wissen (Leverkusen, 20.3.2020)

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sieht die Coronakrise gelassen. Laut einem am Montag veröffentlichten Sondergutachten, das der Bundesregierung bereits vor einer Woche übergeben wurde, erwartet die Gruppe im laufenden Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 2,8 Prozent, gefolgt von einer boomartigen Erholung im kommenden Jahr (plus 3,9 Prozent). Diese entspannte Haltung ist unter Ökonomen allerdings sehr exklusiv und dient offensichtlich dazu, den politischen Umgang der Bundesregierung mit der Krise zu legitimieren.

Zwar schreiben die sogenannten Wirtschaftsweisen, oberste Priorität genieße der »Schutz der Gesundheit und damit das Ziel, Erkrankte gut zu versorgen und die Ausbreitung des Virus effektiv zu begrenzen«. Entsprechend der Regierungslinie leiten sie jedoch daraus nicht die Notwendigkeit ab, die Produktion nicht existenziell notwendiger Güter – zum Schutz der Arbeiter und zur Begrenzung der Ausbreitung des Virus – vorübergehend einzustellen.

Dabei lehren die Erfahrungen aus China, dass eine effektive Eindämmung unter anderem einen kompletten »Lockdown«, einschließlich großer Teile der Wirtschaft, erfordert. In Norditalien haben Arbeiter vergangene Woche mit Streiks das Recht erzwungen, während der Pandemie der Arbeit fernbleiben zu dürfen, um sich und ihre Familien zu schützen, wie der Gewerkschaftsverband Industriall mit Sitz in Genf am Donnerstag online berichtete.

Wirtschaft hat Vorrang

Wie die österreichischen Wissenschaftler Verena Kreilinger und Christian Zeller erläutern, bearbeiten die Staaten der EU, anders als China und Südkorea, die Krise unter der Prämisse, »die kapitalistische Produktion, also die gesamte Arbeitswelt und damit die Mehrwert- und Profiterzielung«, möglichst geringfügig einzuschränken »und soweit es geht aufrechtzuerhalten«. Insbesondere die Krisenpolitik der BRD steht in der Kritik: »In ihrer ganzen Kommunikation demonstriert die deutsche Regierung unmissverständlich, dass sie den wirtschaftlichen Interessen den Vorrang gibt. Diese Regierung opfert bewusst Hunderte Menschen der alten Generation«, heißt es in einer Analyse vom 21. März.

Die Forderungen des Sachverständigenrates sind mit der bisherigen Regierungslinie hingegen konform. Zum Schutz der Gesundheit heißt es in einer Mitteilung vom Montag lediglich, »dazu sollten dem Gesundheitssystem hinreichende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden und personelle Reserven sowie Notkapazitäten aktiviert werden«.

Darüber hinaus enthält das Gutachten die gleichen Vorschläge wie immer, wenn die Sachverständigen drauflosorakeln. Entlastung soll es durch »fiskalische Nachfrageimpulse« geben – also durch Steuersenkungen. Und während die halbe Welt nach umfassenden Investitionspaketen schreit, stellen die Ökonomen um ihren Vorsitzenden Lars Feld fest, klassische konjunkturpolitische Maßnahmen seien »derzeit wenig Erfolg versprechend«. Wichtig sei hingegen, dass unternehmerische Kapazitäten über den Einbruch hinweg möglichst erhalten bleiben. Die bisherigen Maßnahmen der Regierung seien deshalb zu begrüßen und kämen »zur richtigen Zeit«.

Auch im Hinblick auf die politischen Reaktionen auf EU-Ebene stellen sich die Sachverständigen hinter ihren Auftraggeber. Sollten sich Mitgliedstaaten nicht über die Finanzmärkte refinanzieren können, stehe der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) zur Verfügung. Dabei gehen die Gutachter sogar so weit, politische Reformen als Kondition für ESM-Kreditlinien ins Spiel zu bringen. Das wäre eine Art Troika 2.0, die wie in der Euro-Krise die Notsituation einiger Mitgliedstaaten nutzt, diesen drakonische Kürzungsprogramme aufzuzwingen. Die von Italien, Frankreich, Spanien und anderen geforderten »Corona-Bonds« lehnen die Sachverständigen selbstredend ab.

Drastischere Szenarien

Offenbar hat die Regierung die »Argumente« des Gremiums während der Verhandlungen auf EU-Ebene in der vergangenen Woche schon zur Anwendung gebracht. Denn dort wurden die BRD-Vertreter nicht müde, wie nun die Berater zu betonen, man solle jetzt nichts Neues erfinden, sondern die »bereits bestehenden Institutionen und Instrumente« zur Krisenbewältigung anwenden.

Neben dem »Basisszenario« enthält das Gutachten zwei weitere, weniger optimistische Entwicklungsmöglichkeiten. Doch selbst im übelsten Fall, dem »Risikoszenario«, seien lediglich ein Wirtschaftseinbruch von 4,5 Prozent in 2020 und ein geringes Wachstum von einem Prozent im Folgejahr zu befürchten. Das wäre zweifelsohne ein herber Rückschlag, bliebe aber letztlich vom Ausmaß der Verwerfungen her hinter jenen der Finanzkrise 2008/2009 zurück.

Andere Ökonomen erwarten weit schlimmere Folgen durch die Pandemie. So haben etwa Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker vergangene Woche unter dem Titel »Der Corona-Schock« ein wirtschaftliches Entwicklungsszenario berechnet. Das Ergebnis sei »einerseits schockierend, andererseits aber nicht überraschend«, schreiben sie. Den Berechnungen zufolge könnten der derzeitige Stillstand und seine Folgewirkungen in der BRD zu einem Wirtschaftseinbruch um 25 Prozent führen. Den Analysen des kapitalnahen Ifo-Instituts in München zufolge droht im laufenden Jahr eine Schrumpfung um bis zu 20,6 Prozent. Die Kosten der Krise »werden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt ist«, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest Anfang vergangener Woche.