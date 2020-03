Zwangsisolierung

Adnan Abidi/REUTERS

In Indien sollen Zehntausende Wanderarbeiter isoliert werden, um die Pandemie mit dem neuartigen Coronavirus einzudämmen. Die Menschen haben sich zu Fuß auf den Weg aus Städten in ihre Heimatdörfer gemacht, nachdem sie wegen einer dreiwöchigen Ausgangssperre ihr Einkommen verloren hatten. Um eine Verbreitung des Virus in entlegenere Orte zu erhindern, hat die Regierung am Sonntag die Bundesstaaten aufgefordert, die Grenzen zu schließen, zurückkehrende Tagelöhner zu versorgen und zu isolieren. (dpa/jW)