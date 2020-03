König dank Corona

Tamas Kovacs/MTI/AP/dpa Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban im Parlament in Budapest (23.3.2020)

In Ungarn sind längst nur noch die Ruinen einer bürgerlichen Demokratie übrig – aber Ministerpräsident Viktor Orban schafft es immer wieder von neuem, den Eindruck zu erwecken, als würde er die letzten Reste von Rechtsstaatlichkeit in dem Land abschaffen. Am Montag hat das Parlament in Budapest mit deutlicher Mehrheit ein Notstandsgesetz verabschiedet, das den Premier und seine extrem reaktionäre Partei Fidesz aufgrund der Coronakrise »ermächtigt«, wie es in dem Text heißt, mit Dekreten zu regieren.

Die Regierung kann nun einen bereits am 11. März verhängten Notstand ohne die Zustimmung des Parlaments verlängern. »Im Interesse des Lebens, der Gesundheit, der persönlichen und materiellen Sicherheit der Staatsbürger sowie der volkswirtschaftlichen Stabilität« können einzelne Gesetze per Dekret ausgesetzt und »andere außergewöhnliche Maßnahmen« ergriffen werden, wie es in dem Vorhaben heißt. Es muss noch von Staatspräsident Janos Ader unterschrieben werden, damit es in Kraft treten kann.

In den vergangenen Tagen hatte es von der Opposition und auch international Kritik an dem Gesetzentwurf gegeben. Auch wenn darin festgehalten wird, »dass es auf andere Notfälle nicht angewendet werden kann und nur für die gegebene außergewöhnliche Rechtslage gilt«, wird befürchtet, dass der Ausnahmezustand endlos verlängert werden könnte. In einer Pressekonferenz vor der Abstimmung am Montag hatte die Opposition noch erklärt, sie würde den Maßnahmen zustimmen und der Regierung weitergehende Kompetenzen sichern. Allerdings könne sie nicht akzeptieren, dass das Gesetz kein konkretes, zumindest vorläufiges, Datum für ein Ende des Notstands vorsieht.

Dieser Punkt hatte auch auf internationaler Ebene Besorgnis ausgelöst. Der Sprecher des UN-Menschenrechtsbüros, Rupert Colville, erklärte bereits am Freitag in Genf, es sehe so aus, als gebe das geplante Gesetz der Regierung unbegrenzte Macht, per Dekret zu regieren, und schalte die parlamentarische Aufsicht auf unabsehbare Zeit aus.

Regierungssprecher Zoltan Kovacs reagierte am Montag unter anderem über den Kurznachrichtendienst Twitter und erklärte, das Gesetz sei durch ein Widerspruchsrecht des Parlaments und das Ende der Pandemie selbst begrenzt. Tatsächlich haben die ungarischen Volksvertreter laut dem Entwurf die Möglichkeit, den Notstand zu beenden – wenn die Koalitionsparteien, die über eine Zwei-Drittel-Mehrheit verfügen, sich so entscheiden. Und wenn die Volksvertreter überhaupt zusammenkommen: Denn die Maßnahmen wurden für den Fall geschaffen, dass das Parlament aufgrund einer Massenerkrankung an Covid-19 nicht tagungsfähig ist und pausiert.

Kritisiert werden an dem Gesetz auch die vorgesehenen Änderungen im Strafrecht. Dabei geht es insbesondere um die Möglichkeit von Haftstrafen, die unter anderem für die Verbreitung von Falschnachrichten über das neuartige Coronavirus verhängt werden können.

Orban kann sich auch sonst wie ein König fühlen – und auf eine breite Unterstützung in der Bevölkerung berufen. Wie die sozialdemokratische Tageszeitung Nepszava am Wochenende berichtete, gaben 75 Prozent bei einer Meinungsumfrage an, mit der Regierung und ihrem Umgang mit der Coronakrise zufrieden zu sein. Mit der Arbeit der Regierung insgesamt sind nur 38 Prozent der Befragten nicht zufrieden – das ist der beste Wert seit fünf Jahren.