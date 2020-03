Sachsen-Anhalt: Abiturprüfungen verschoben

Armin Weigel/dpa

Magdeburg. Die Abiturprüfungen in Sachsen-Anhalt werden verschoben. Das teilte das Bildungsministerium dem MDR mit, wie der Sender am Dienstag abend berichtete. Der ursprünglich vorgesehene Termin am 27. April sei wegen der verlängerten Schulschließungen nicht zu halten. Wann die Prüfungen stattfinden sollen, werde in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Jeder Schüler werde zwischen zwei Terminen wählen können. Jeder Absolvent erhalte garantiert Zugang zu einem »ordentlichen und fairen« Abschluss.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Landesregierung die Prüfungen für den Realschulabschluss verschoben. Auch in anderen Bundesländern wird über die Prüfungen diskutiert. So will sich die Regierung von Nordrhein-Westfalen bis Freitag entscheiden. (jW)