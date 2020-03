Der jüngste Schriftsteller

Uwe Anspach/dpa Das scheinbare Vorrecht der Jugend im Bewusstsein halten: Uwe Timm im April 2018

In seinem Romandebüt »Heißer Sommer« (1974) hatte Uwe Timm von der Aufbruchstimmung in der Studentenbewegung erzählt. »Lustgewinn« war eine zentrale Vokabel, um das damalige Lebensgefühl, den Eindruck einer greifbaren Utopie zu beschreiben. Timms Umgang mit dem Wort öffnete das Denken und Empfinden, sorgte für Bewegung. In »Kerbels Flucht« (1980) griff er das Szenario wieder auf. Kerbel wohnt mit Genossen in einer Wohngemeinschaft, alles dreht sich nun um zu bloßen Ritualen verkommene politische Diskussionen und Aktionen. Liebeskummer, eine persönliche Krise, Frust und Zweifel sind nicht vorgesehen, werden kaum wahrgenommen. Und wenn, dann reichte zum Verdrängen wieder eine Vokabel, diesmal: »zurückweichlerisch«. »Heißer Sommer« war das Versprechen einer Zukunft, »Kerbels Flucht« – vorerst – ihr Abgesang. »Wie kann ein Kommunist nur so ein Buch schreiben?« fragten damals Genossen von DKP und MSB Spartakus.

Kennengelernt habe ich Uwe Timm vier Jahre später bei einer Lesung aus seinem da gerade erschienenen Roman »Der Mann auf dem Hochrad«. Timm war aus der DKP ausgetreten, ich hatte ihn in die Parteibuchhandlung in Hamburg eingeladen, den Roman in der UZ rezensiert – eine wunderbare Geschichte und poetisches Programm zugleich: Der Tierpräparator Franz Schröder revolutioniert nicht nur sein Handwerk (er stopfte die Tiere »auf erschreckende Art lebendig« aus, »man sah, was man sonst nicht sah«), er bringt Ende des 19. Jahrhunderts auch die Kunst des Hochradfahrens nach Coburg (»das Instabile wird stabil nur in Bewegung«). Für Frauen ist das allerdings nichts. Sie müssen lange Röcke tragen. Bis Anna Schröder ihren Rock kurzerhand abschnitt – »Weil ich Lust hab!« Was aus technischer Liebhaberei geboren war, entwickelte sich zu einer kleinen sozialen Revolution.

In Timms Roman »Rot« (2001) treten die in die Jahre gekommenen Protagonisten des »Heißen Sommers« erneut in Erscheinung – in einer trotzig-melancholischen Grabrede fragt der Autor, was geblieben, bewahrt und in die Zukunft gerettet worden ist vom großen Aufbruch. Timm spricht in seiner letzten Poetik-Vorlesung von dem »Wunsch, das kleinlich kleine, von Konkurrenz, Angst und Missgunst bestimmte Ich hinter sich zu lassen, tätig zu werden, an der Veränderung der Gesellschaft zu arbeiten, die friedlicher, solidarischer, gerechter sein sollte und der Phantasie ihren Raum ließe«. Dieser Wunsch prägt sein ganzes Werk. Da findet sich einer mit all den gesellschaftspolitischen Niederlagen, der Verknöcherung der »Bewegung«, der Missachtung des »subjektiven Faktors« nicht ab, arrangiert sich nicht mit den Verhältnissen. Er fragt nach der subversiven Kraft, nach dem utopischen Potential der Wünsche, danach, was sie beinahe zwangsläufig in Widerspruch zu den in eine Ordnung gegossenen Gesellschaftsutopien bringt. Davon zeugt seine aktuelle Essaysammlung »Der Verrückte in den Dünen. Über Utopie und Literatur«, die nun zu seinem 80. Geburtstag erscheint und der das Zitat entnommen ist. »Ein zentrales Problem für alle nach Gerechtigkeit und Harmonie ausgerichteten Staatsutopien sind die Leidenschaften«, schreibt Timm dort an anderer Stelle: »Das Ungewöhnliche, Zufällige, Ekstatische, Anarchische, auch Spielerische, all das hat in dem rationalen Staat Utopia keinen Platz.« Dieses scheinbare Vorrecht der Jugend im Bewusstsein zu halten ist sein Credo. Auch deshalb hat sein Kollege Ulrich Peltzer recht, wenn er ihn in einem aktuellen Glückwunschbüchlein des Verlags den »jüngsten Schriftsteller, den ich kenne«, nennt und sein Werk eine »Einladung zum gemeinsamen Denken«.

Wer Uwe Timm persönlich begegnet, trifft einen weltoffenen, neugierigen Menschen, der sich interessiert für sein Gegenüber; der sich auch am Erfolg anderer freut, sie unterstützt. Das habe ich oft gehört, das kann man in dem Geburtstagsbuch »Am Beispiel eines Autors« lesen. Ich habe es auch selbst erlebt. »Du musst schreiben!« sagte er mir am Telefon, nachdem wir uns kennengelernt und über Bücher gesprochen hatten, nachdem er meine zaghaften Anfänge als Literaturkritiker verfolgt hatte. Keiner hat mich damals so energisch ermutigt wie er. »Ich schreibe ja!« – antworte ich gerne hier und heute in der jungen Welt: »Danke, und einen herzlichen Glückwunsch.«