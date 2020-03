»Wir werden zurückkommen«

Ivan Alvarado/Reuters »Das Coronavirus ist nicht so tödlich wie der chilenische Staat« (Santiago de Chile, 24.3.2020)

Am vergangenen Freitag ist es in Chile wieder landesweit zu »Cacerolazos« gekommen, die dieses Mal unter dem Motto »Vollständige Quarantäne mit Würde« standen. Dabei handelt es sich um eine Protestform, bei der mit leeren Pfannen und Kochtöpfen Lärm gemacht wird und die aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus jetzt an den Fenstern und Balkonen stattfindet. Freitags versammeln sich normalerweise Tausende Menschen an der Plaza Italia, die die Demonstranten in Plaza Dignidad (Platz der Würde) umgetauft haben, um gegen die Regierung und das neoliberale Wirtschaftssystem zu protestieren. Vergangene Woche wurde statt dessen zum »virtuellen Protest« in den sogenannten sozialen Netzwerken aufgerufen. Nachbarschaftsversammlungen organisieren sich über Videokonferenzen und Nachrichtendienste.

Während die Regierung nur sehr langsam und mit unzureichenden Maßnahmen auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert, fordern soziale Organisationen und Nachbarschaftsversammlungen, das Land vollständig unter Quarantäne zu stellen, um eine gesundheitliche und soziale Katastrophe zu vermeiden. Die Anzahl der Infizierten hat sich in der vergangenen Woche fast vervierfacht. Laut Angaben der Johns-Hopkins-University gab es am Sonnabend 1.909 Infizierte und sechs Tote. Die ersten Fälle waren in den Reichenvierteln der Hauptstadt Santiago aufgetreten, nachdem die Bewohner dort Kontakt zu Personen aus Europa gehabt hatten. Sieben Gemeinden wurden deshalb vollständig unter Quarantäne gestellt, im Rest des Landes gibt es lediglich eine nächtliche Ausgangssperre. Die Grenzen sind geschlossen, der Unterricht in Schulen und Kindergärten ist ausgesetzt, öffentliche Veranstaltungen wurden abgesagt.

Am 19. März erklärte die Regierung den Ausnahmezustand, seitdem sind wieder Militärs auf den Straßen. Noch frisch sind die Erinnerungen und groß ist die Wut über die Straffreiheit der Soldaten, die im vergangenen Oktober Demonstranten verprügelt und erschossen hatten. Am selben Tag beschloss das Parlament die Verlegung des eigentlich für den 26. April geplanten Verfassungsreferendums wegen der Coronapandemie. Die Abstimmung soll nun am 25. Oktober abgehalten werden.

Die unzureichenden Maßnahmen der Regierung zum Schutz der Bevölkerung lassen die Probleme des neoliberalen Wirtschaftssystems, das die Protestierenden kritisieren, noch offensichtlicher werden. Viele Menschen haben größere Angst davor, ihre Arbeit zu verlieren, als sich mit dem Coronavirus anzustecken. Am Donnerstag erließ die Regierung einen Entscheid, der es Unternehmern erlaubt, den Angestellten keinen Lohn zu bezahlen, wenn sie aufgrund der gesundheitlichen Notfallsituation im Land nicht zur Arbeit erscheinen können. Hinzu kommt, dass mehr als ein Drittel der Arbeiter sich in informellen Arbeitsverhältnissen befindet, also ohne Arbeitsvertrag arbeitet. »Die Maßnahmen der Regierung sind ein schwerer Schlag gegen die Arbeiter. Es ist deutlich, dass sie nur der wirtschaftlichen Elite nutzen«, sagt Susana Calderón von der Nachbarschaftsversammlung »Plaza 18 Septiembre de Ñuñoa« gegenüber jW. »Wir organisieren uns weiterhin und bereiten uns vor auf das, was kommt. Wenn die Quarantäne vorbei ist, werden wir mit neuer Kraft zurückkommen und unsere Rechte einfordern.«

Die Ausbreitung des Virus macht zudem die Probleme des chilenischen Gesundheitssystems deutlich, das zu großen Teilen privatisiert ist. Auch ohne Coronavirus sterben in Chile jedes Jahr über 20.000 kranke Menschen, während ihre Namen auf den Wartelisten der Krankenhäuser stehen. »Die Arbeiter zeigen ein fast heldenhaftes Engagement, aber sie haben auch Angst, sich anzustecken, sind gestresst und überlastet wegen der prekären Bedingungen, unter denen wir arbeiten«, erklärt Virginia González, Gewerkschaftsführerin der Nationalen Arbeiterkonföderation (CNT) in der städtischen medizinischen Primärversorgung »Confusam«, gegenüber jW. »Wir als Gewerkschaft machen seit vielen Jahren darauf aufmerksam, dass das öffentliche Gesundheitssystem chronisch unterfinanziert ist. Die Ursache dafür liegt in der neoliberalen Verfassung der Diktatur. Deshalb werden wir gemeinsam mit dem Volk eine neue Verfassung erarbeiten, die die öffentliche Gesundheitsversorgung als Recht festschreibt.«