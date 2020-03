Vom Hörsaal aufs Sozialamt

Sebastian Gollnow/dpa Leere Hörsäle und viele Studenten in finanzieller Not: Coronaviruspandemie lähmt Studienbetrieb

Die Bundesregierung will mit einem Rettungspaket in Höhe von mehr als 156 Milliarden Euro und einem »Schutzschirm« von mehr als 600 Milliarden Euro Familien, Mietern, Beschäftigten, Freiberuflern, Künstlern, Pflegern, Krankenhäusern, Kleinstfirmen, Großunternehmen, Konzernen und natürlich Banken durch die Krise helfen. Mindestens eine Gruppe fehlt auf der Liste: die Studierenden. Viele von ihnen haben quasi über Nacht ihren Job verloren, weil Bars, Cafés und Restaurants schließen mussten und es für studentische Hilfskräfte an Unis ohne Lehrbetrieb nichts zu tun gibt.

Mehr als zwei Drittel der knapp 2,9 Millionen Hochschüler in Deutschland gehen neben dem Studium einer Erwerbsarbeit nach und bestreiten damit ihren Lebensunterhalt. »Hätte die Koalition die Mittel im letzten Jahr deutlicher erhöht, wären nicht so viele auf Nebenjobs angewiesen, die gerade massenhaft wegbrechen«, beklagte Nicole Gohlke, wissenschaftspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke am Freitag im Gespräch mit junge Welt. Dass Studierende ignoriert werden und kein Anrecht auf Soforthilfen hätten, sei ein »sozialpolitischer Skandal«.

Betroffene hatten über die Plattform openpetiton.de am 20. März eine Online­inititative gestartet, um auf ihre prekäre Situation aufmerksam zu machen. Bis Sonntag hatten sich mehr als 31.000 Unterstützende gefunden, die den Aufruf eines breiten Bündnisses aus bundesweit, regional und lokal agierenden Studierendenvertretern unterzeichneten. Darin wird eine »Soforthilfe« von 3.000 Euro aus Bundesmitteln ab dem 30. März zur Überbrückung der folgenden drei Monate gefordert. Bewilligt werden sollen die Zuschüsse zunächst jedem Antragssteller. Damit das Geld schnell bei den Bedürftigen ankommt, müsse eine Bedürftigkeitsprüfung erst nachträglich erfolgen. Bei fehlender Förderwürdigkeit wäre die Zahlung in einen zinslosen Kredit umzuwandeln, schlagen die Initiatoren vor.

Inzwischen haben auf der Plattform über 9.300 Teilnehmer per Kommentar ihre Lage geschildert und deutlich gemacht, warum sie Beistand brauchen. So schrieb am Freitag eine Studentin aus Berlin: »Mein Vater (Unterhaltszahler) muss auf Kurzarbeit umsteigen, mein Nebenjob ist komplett weggefallen und ich habe kein Erspartes. Ich weiß nicht, wie ich nächsten Monat meine Miete und Essen bezahlen soll.« In der gegenwärtig teils »sehr unklaren Studiensituation« dürften die Betroffenen nicht zusätzlich durch finanzielle Belastungen »am Studienfortschritt gehindert oder zum Studienabbruch gezwungen werden«, so das Bündnis. Besonders hart treffe es ausländische Studierende, die sogar zu 75 Prozent jobben. Stammten diese aus vom Coronavirus heimgesuchten Staaten, könnten sie durch ihre Eltern vielfach nicht mehr unterstützt werden.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte eine Garantieerklärung abgegeben, Ansprüche nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) für die Dauer der akademischen Zwangspause zu zahlen. Außerdem sollen Einkünfte durch Arbeit in der Krisenbewältigung, etwa Helferdienste in Kliniken und Pflegeheimen weniger stark auf die Bezüge angerechnet werden. Im Zuge der Erosion der Sozialleistung infolge einer Reihe unzulänglicher und mithin über Jahre aufgeschobener BAföG-Reformen ist die Quote der Nutznießer mittlerweile auf unter zwölf Prozent unter allen Studierenden gesunken.

Wie das Deutsche Studentenwerk (DSW) setzt sich auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für die Einrichtung eines Studienfonds durch den Bund ein. Dabei solle auf Gelder aus dem Deutschlandstipendium zurückgegriffen werden, von denen ein großer Teil nicht abgerufen werde. »Die in Not geratenen Studierenden dürfen nicht im Regen stehengelassen werden«, betonte Verbandsvize Andreas Keller.

Auf eine jW-Anfrage beim Bildungsministerium empfahl ein Sprecher, die Betroffenen könnten Ansprüche auf Hartz IV oder Wohngeld geltend machen, ohne sich – wie sonst üblich – vom Studium beurlauben zu lassen. Angesichts von Jobcentern im Notbetrieb und des massenhaften Ansturms entlassener Beschäftigter auf die Telefonleitungen der Arbeitsagenturen erscheint dieser Rat weltfremd und zynisch.