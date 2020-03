Im Krisenmodus eingerichtet

Annegret Hilse/Reuters Wenig los in Berlin: Das Tempelhofer Feld wurde am Sonntag kaum von Spaziergängern besucht

Im Kampf gegen die Coronaviruskrise soll in den nächsten Tagen die Auszahlung von Direkthilfen an Millionen von kleinen Firmen, Solo­selbstständigen und Freiberufler beginnen. Insgesamt geht es um Bundesmittel von bis zu 50 Milliarden Euro. Bund und Länder einigten sich auf eine Verwaltungsvereinbarung, wie das Finanz- sowie das Wirtschaftsministerium am Sonntag mitteilten. Dadurch könnten die Länder die Bundesmittel ab Montag abrufen.

Derweil stieg die Zahl der regis­trierten Infizierten in Deutschland innerhalb eines Tages um mindestens 4.000 Fälle. Das geht aus den Daten hervor, die das Robert-Koch-Institut am Sonntag vormittag veröffentlichte. Demnach zählte es – Stand Sonntag null Uhr – insgesamt 52.547 Fälle, also 63 pro 100.000 Einwohner. Das waren 3.965 Fälle mehr als am Vortag. Insgesamt seien bislang 389 Infizierte gestorben.

Um den Mangel an Schutzmasken und -kitteln zu beheben, versucht die Bundesregierung den Ankauf zu beschleunigen. Dafür hat sie ein besonderes Verfahren gestartet, in dem Lieferverträge ohne weitere Verhandlungen über den Kaufpreis zustande kommen. Kliniken und andere Einrichtungen klagten zuletzt immer wieder über einen akuten Mangel an Schutzausrüstung, die für die Behandlung und Pflege von Coronaviruspatienten notwendig ist. Wenn es daran fehle, reiche es nicht, die Zahl der Intensivbetten zu erhöhen.

Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen sind dafür, dass Unternehmen verstärkt Produkte herstellen, die in der Krise benötigt werden. Produktionsbereiche, »die nun wirklich nichts zur Lösung der Pandemiekrise beitragen«, sollten umstellen, sagte die Linke-Kovorsitzende Katja Kipping. Es solle geprüft werden, inwiefern Rüstungsschmieden wie Rheinmetall medizinische Güter herstellen können.

Spitzenpolitiker der großen Koalition machten am Wochenende deutlich, dass eine Lockerung der Kontakt- und Ausgehbeschränkungen wohl frühestens nach Ostern ansteht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte in ihrem Podcast vom Samstag, niemand könne derzeit guten Gewissens sagen, wie lange diese »schwere Zeit« anhalte. Ihr Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) wurde konkreter: »Wir reden jetzt bis zum 20. April nicht über irgendwelche Erleichterungen«, sagte er dem Tagesspiegel. (dpa/jW)