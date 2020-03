An unsichtbaren Drähten. Eine Inszenierung von Christiane Möbus in Berlin

Marcus Schneider »Die heubeladenen Boote verheißen jedenfalls keine Rettung«

Hinter den Schaufenstern der Galerie Diehl im bürgerlichen Berlin-Charlottenburg irritiert in diesen Tagen ein Werk der Künstlerin Christiane Möbus die wenigen Passanten. Zwei ehemalige Rettungsboote der Jan Cux II., die im Notfall jeweils zehn Personen Platz böten, sind mit dem Bug zur Straße parallel aufgebockt und absurderweise mit gepressten, aufeinandergestapelten Heuballen überfüllt. Ein surreales, beunruhigendes Bild, das an die riesigen Containerschiffe auf den Weltmeeren denken lässt. Aber nicht nur.

Die heubeladenen Boote verheißen jedenfalls keine Rettung, auch wenn über dem rechten Schaufenster eine Neonschrift auffordert: »rette sich, wer kann« – ein Leitspruch der grassierenden Egomanie, die so viele im Einklang mit der kapitalistischen Ideologie nur an sich denken lässt, wo es notwendig wäre, kommunitär und sozial zu handeln.

Die Inszenierung von 2001/2020 repräsentiert in Zeiten der Verordnungen zur Eindämmung der Coronapandemie den Stillstand und das Ausbleiben von Rettung. Möbus erweist sich einmal mehr als Meisterin intensiver Bilder, die gegenläufigen Konnotationen und Stilen eine eindrückliche Wirkung verdanken. Der alarmistische Ton der kalt-blauen Neonschrift etwa wird gekontert durch die liebevoll geschwungene Typographie, die Ältere an Schulfibeln erinnern könnte.

Auch die rechte Parole »Das Boot ist voll« mag manchen kurz in den Sinn kommen, die Ladung lässt diese Assoziation absurd erscheinen. Mit wenigen, fast minimalistischen Mitteln schafft Möbus stilsicher und kompakt bühnenreife Kulissen, triggert angstbesetzte Themen wie Krieg, Vertreibung, Klimawandel oder eben Flüchtlingsdramen, ohne sie platt auszubeuten oder sich auf Kosten der Opfer zu profilieren. Möbus ist die Regisseurin im Hintergrund, die wie an unsichtbaren Drähten unsere Assoziationen steuert. Was beim Vorübergehen als absurdes Bild wahrgenommen wird, beginnt subkutan eine beunruhigende Wirkung zu entfalten.

Möbus’ theatralische Allegorien entfalten oft eine erstaunliche Langzeitwirkung, etwa eine von Tieren getragene große Arche (»Auf dem Rücken der Tiere«, 1990/94) oder zwei Eisbären, die, auf dem Rücken liegend, stilisierte Eisberge auf den Pfoten balancieren. Immer wieder geht es in ihrem Werk um menschliche Gier, Naturzerstörung. Auch ihre neue Arbeit hat Brisanz, ohne dass sie dafür auch nur eine Schlagzeile zitieren muss. Ihr Bild setzt ohne solche Krücken die Phantasie des Betrachters in Gang.