»Mit Solidarität stehen wir die nächsten Wochen durch«

Frank Rumpenhorst/dpa Dankesbekundung auf einem handgemalten Schild in einem Schaufenster einer Bäckerei in Frankfurt am Main (25.3.2020)

In Frankfurt am Main hat sich ein Netzwerk mit dem Namen »Solidarisch trotz Corona« gebildet, das mittlerweile eine Webseite und Hotlines in verschiedenen Stadtteilen organisiert. Was haben Sie vor?

Wir wollen in Nachbarschaften solidarische Hilfe koordinieren. Die Gruppen, die sich in den Frankfurter Stadtteilen gebildet haben, gestalten ihre Hilfsangebote unterschiedlich: Sie bieten Einkaufsdienste an, machen Botengänge, nähen Atemschutzmasken, um sie gemeinnützigen Organisationen zur Verfügung zu stellen, helfen den »Tafeln« vor Ort oder versehen sogenannte Gabenzäune mit Lebensmitteln für Wohnungslose. Es gibt ein Patenschaftsystem, bei dem jemand zum Beispiel die Patenschaft für seine kranke Nachbarin übernehmen kann. Die zuständigen Personen wechseln nicht, wodurch der mögliche Ansteckungsradius des Virus kleingehalten wird.

Wer ist bei Ihnen aktiv?

Die Infrastruktur ist von Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich, teilweise sind in einem Viertel bis zu 800 Personen unterwegs. Die Gruppenmitglieder selbst sind sehr divers, sowohl was die soziale Herkunft als auch das Alter betrifft. In der Gruppe Rödelheim/Praunheim/Hausen gruppieren sich die Aktivitäten rund um das Rödelheimer »Centro«-Kollektiv, das schon länger eine solidarische und widerständige Nachbarschaft organisiert.

Wie kommunizieren die Gruppen in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen?

Wir treffen uns »digital«, etwa über den Telegram-Messenger. Wir versuchen, unsere Idee über diverse »Social Media«-Kanäle zu verbreiten, nutzen aber auch Plakate, Flyer und Einwurfzettel. In den Stadtteilen sind mittlerweile insgesamt schon mehr als 4.000 Leute aktiv, die sich selbst organisieren und miteinander vernetzen. Dies geschieht über Delegiertengruppen zu verschiedenen Schwerpunktthemen.

Ihr Netzwerk formuliert auch politische Forderungen. Zum Beispiel wird die Stadt Frankfurt am Main aufgefordert, geeignete Gewerbeflächen und leerstehenden Wohnraum obdachlosen Menschen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Außerdem stellen Sie sich rechten Ressentiments entgegen und fordern die sofortige Evakuierung der Flüchtlingslager an den europäischen Außengrenzen. Wie links ist Ihre Bewegung?

Wir stehen ganz am Anfang und wollen alles miteinander diskutieren. Zu uns gehören Stadtteilläden und linke Gruppen. Unser Netzwerk hat ein antirassistisches Selbstverständnis und tritt in Zeiten rechter Hetze und autoritärer Zuspitzung für ein gemeinschaftliches Miteinander ein. Hautfarbe, Herkunft, Sprache oder sexuelle Orientierung dürfen bei der Hilfeleistung keine Rolle spielen. Es gilt, auch unsere älteren Nachbarinnen und Nachbarn zu erreichen, die kein Smartphone besitzen. Nur mit Solidarität stehen wir die nächsten Wochen gemeinsam durch.

Inwieweit thematisieren Sie in Ihrem Netzwerk die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft, die den Umgang mit der Pandemie prägen?

Zumindest merken im Moment viele, dass etwas generell schiefläuft und nicht nur das Virus das Problem ist. Sie diskutieren darüber, dass man einander mit mehr Empathie und Solidarität begegnen muss – auch jenen, die zu gesellschaftlichen Minderheiten gehören oder verletzlicher als andere sind. Ich möchte dieser Debattenkultur nicht vorgreifen, wir sind erst am Beginn. Viele haben verstanden, dass diese krasse Isolierung der Bevölkerung jetzt auch deshalb notwendig wurde, weil unser Gesundheitssystem mit der Privatisierung kaputtgespart worden ist. Es kann nicht weitergehen wie bisher, deshalb wollen wir danach miteinander weitermachen.

Haben Sie einen Plan, wie es nach der Bewältigung der Coronaviruskrise weitergehen soll?

Die Leute, die sich jetzt über die Nachrichtendienste in Chats zusammenschließen, machen jetzt Erfahrungen. All diese neuen Strukturen sollen nicht zusammenbrechen, wenn die Krise einmal vorbei ist. Dafür setzen wir uns ein.