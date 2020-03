Mahmoud Ajjour/APA Images via ZUMA Wire/dpa Autofahren mit Schutzmasken in Gaza (22.3.2020)

In Palästina sind sieben neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gezählt worden. Damit sind in den besetzten Gebieten 91 Fälle bekannt, wie ein Regierungssprecher in Ramallah am Freitag morgen laut der Nachrichtenagentur WAFA mitteilte.

Bereits am Donnerstag hatte Premierminister Mohammed Schtaje erklärt, dass wegen der Ausbreitung des Virus in der kommenden Zeit verstärkt mit Schwierigkeiten zu rechnen sei. Im gesamten Westjordanland gibt es nur 20 Intensivmediziner und 120 Atemgeräte. Die Behörden hatten bereits Anfang der Woche weitgehende Ausgangsbeschränkungen erlassen. Für das Dorf Biddo im Westjordanland verhängte Schtaje am Donnerstag eine Hausquarantäne, weil 13 Infektionen festgestellt wurden.

Die Lage des Gesundheitssystems ist prekär, die Nervosität ist groß: Am Freitag nahm die Polizei in Al Khalil (Hebron) einen Journalisten fest. Ihm wird vorgeworfen, mit einem über das Internet verbreiteten Video Angst in der Bevölkerung geschürt zu haben, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Maan berichtete.

Ungleich schlimmer ist die medizinische Situation in Gaza, wo beinahe zwei Millionen Menschen auf 375 Quadratkilometern leben. Die Weltgesundheitsbehörde (WHO) warnt vor einer humanitären Katastrophe, denn den Kliniken in dem schmalen Küstenstreifen fehle es an allem. Pro Tag stehen nur 150 Teststreifen zur Verfügung, sagte der Leiter der Seuchenbekämpfung im Gesundheitsministerium von Gaza, Rami Abdullah, am Donnerstag gegenüber dem TV-Sender Al-Dschasira. Wegen der seit 13 Jahren andauernden israelisch-ägyptischen Handelsblockade konnten dringend benötigte medizinische Geräte nicht eingeführt werden. »Im Moment gibt es in allen öffentlichen Krankenhäusern 45 Intensivbetten«, so Abdullah.

In Israel haben sich am Mittwoch zudem mehr als 5.000 inhaftierte Palästinenserinnen und Palästinenser in einem Appell an internationale Menschenrechtsorganisationen gewendet: »Rettet uns vor Corona, damit unsere Gefängnisse nicht zu unserem Gräbern werden!«, fordern sie in einem Brief ihre schnelle Freilassung, wie WAFA am Mittwoch meldete. Laut der Nachrichtenagentur gab es am Mittwoch bereits vier infizierte Häftlinge, die sich vermutlich bei einem Wärter angesteckt haben. Sie wurden zunächst in das Gefängniskrankenhaus von Ramla verlegt, zwei von ihnen laut WAFA seither freigelassen.

Unter den Inhaftierten geht die Angst um, dass sich das Virus in den chronisch überbelegten Haftanstalten rasch und unkontrolliert ausbreiten könnte. »Der Israelische Gefängnisdienst (IPS) stellt uns nicht einmal Desinfektionsmittel zur Verfügung«, heißt es in dem Appell. Aus Protest setzte Aiman Sharabati, Mitglied der Fatah und zu lebenslanger Haft verurteilt, am Mittwoch im Gefängnis von Nafha den Aufenthaltsraum der Wärter in Brand, berichtete WAFA. Der 52jährige Sharabati ist nun in Einzelhaft.

Viele Gefangene sitzen seit Jahrzehnten im Gefängnis und inzwischen in einem Alter, in dem die Gefahr, an Covid-19 zu sterben, sehr viel größer ist als bei Jüngeren. Diabetes, Bluthochdruck und Herzkrankheiten sind weit verbreitet – die drei Vorerkrankungen, die das Virus noch lebensbedrohlicher machen. In dem Appell sind 35 Häftlinge aufgelistet, deren Gesundheitszustand schon in normalen Zeiten Anlass zur Sorge geben würde. Darunter befinden sich der 66jährige Generalsekretär der marxistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP), Ahmad Saadat, und sein Genosse, der Schriftsteller Walid Dakka, der seit 34 Jahren im Gefängnis sitzt. Auch der querschnittsgelähmte Khalid Al-Schawisch, ebenfalls Mitglied der Fatah, ist gesundheitlich schwer angeschlagen.