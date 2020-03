Beschwerde ans IOC

Istanbul. Beim Olympiaqualifikationsturnier der Boxer, das Mitte März in London nach drei Tagen abgebrochen wurde, sollen sich zwei türkische Boxer und deren Trainer mit dem Coronavirus infiziert haben. Das Turnier war in Verantwortung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) unter höchster Ansteckungsgefahr mit Zuschauern gestartet worden. Der türkische Boxverband nannte das in einer schriftlichen Beschwerde an das IOC »unverantwortlich«, zumal die Hygienevorkehrungen in der Halle und den Athletenhotels unzureichend gewesen seien. (sid/jW)