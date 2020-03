Bericht: Firmen können Sozialbeiträge stunden lassen

Berlin. Unternehmen in der BRD müssen offenbar im Fall einer finanziellen Notlage infolge der anhaltenden Coronaviruspandemie zunächst keine Sozialversicherungsbeiträge abführen. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) am Dienstag aus Kreisen der Sozialversicherungsträger erfahren haben will, können Firmen einen Antrag auf zinsfreie Stundung stellen. Die Beiträge für Kranken-, Arbeitslosen-, Renten- und Pflegeversicherung wären diesen Freitag fällig. Es handelt sich um insgesamt rund 40 Milliarden Euro. In einem der dpa vorliegenden Schreiben der Träger heiße es, Stundungen seien zunächst längstens bis Juni zu gewähren. (dpa/jW)