Staat schützt vor Krise

Stefano Rellandini/REUTERS Die italienische Regierung verfügt demnächst wieder über eine landeseigene Fluglinie

Die Beschäftigten der seit 2017 insolventen Airline Alitalia haben Hoffnung auf einen Ausweg. Von den 25 Milliarden Euro, die die Regierung von Premier Giuseppe Conte als »Coronahilfe« zur Verfügung stellt, soll die traditionsreiche nationale Fluggesellschaft 600 Millionen erhalten. Zudem plant die Regierung, die 2008 unter der Regierung Silvio Berlusconis privatisierte Linie wieder zu verstaatlichen. Denn Alitalia kassierte seitdem staatliche Zuschüsse von zehn Milliarden Euro.

2014 erwarb die Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Etihad Airways, für 560 Millionen Euro 49 Prozent der Anteile an der Airline und wurde Hauptaktionär. Zustande gebracht hatte diese Beteiligung der damalige Präsident von Alitalia, Ex-Ferrari-Chef und Direktor des FIAT-Imperiums Luca Cordero di Montezemolo. Die übrigen Teilhaber waren italienische Investoren, darunter die Banken Unicredit und Intesa Sanpaolo. 2017 sagte Etihad zur Sanierung eine Kapitalerhöhung von zwei Milliarden Euro zu. Dafür sollten die Betriebskosten um eine Milliarde Euro gesenkt, die Gehälter der Piloten um 20 Prozent und die des Bordpersonals um 32 Prozent gekürzt sowie 2.000 Mitarbeiter des Bodenpersonals entlassen werden. Zunächst herrschte Optimismus, denn der Emir von Katar hatte Ende 2016 mit sieben Milliarden Euro die Pleite gegangene Banca Monte dei Paschi di Siena zunächst vor dem Konkurs bewahrt. Das Vorhaben scheiterte bei Alitalia, und zwar nicht zuletzt an den Streiks der Belegschaft.

Die zahlreichen Versuche, einen privaten Käufer zu finden, scheiterten. Unter den Interessenten befanden sich die staatliche Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato, der Infrastrukturkonzern Atlantia, die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines und die Lufthansa. Den meisten ging es nur um Filetstücke. Die Lufthansa wollte nur durchsanierte Teile übernehmen.

Die sich auf dem internationalen Flugmarkt verschärfende Konkurrenz hatte Alitalia schwer zu schaffen gemacht. Billigairlines wie Ryanair oder Easyjet drangen auf den italienischen Markt vor und eroberten beträchtliche Anteile. 2015 machte Alitalia 200 Millionen Euro Verlust, ein Jahr später waren es 460 Millionen. Ein Minus von weiteren 600 Millionen führte 2017 zum Konkurs. Der Ausbruch der Coronapandemie gab Alitalia den Rest.

Nun will die Regierung die private Fluglinie, die noch rund 10.000 Beschäftigte zählt und zuletzt mehrere hundert Strecken beflog, wieder verstaatlichen. Das vergangene Woche angenommene Regierungsdekret sieht laut der staatlichen Nachrichtenagentur ANSA zwei Optionen vor: die Bildung einer neuen, dem Wirtschafts- und Finanzministerium unterstellten Fluglinie oder ihre Kontrolle durch eine Gesellschaft, die sich mehrheitlich in öffentlichem Besitz befindet. Näheres wurde bisher nicht bekannt. Wie verlautete, soll der größte Teil der 600 Millionen Euro an die Verstaatlichung gebunden werden. Die »Coronakrise« habe die Regierung in ihrer Meinung bestärkt, dass Alitalia »ein nationales Unternehmen von strategischer Bedeutung« für Italien sei, erklärte Verkehrsministerin Paola De Micheli (vom sozialdemokratischen Partito Democratico) im Fernsehsender Rai News 24 am 17. März.