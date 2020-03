Warten auf den Geldkoffer

Gleb Garanich/REUTERS Valutahunger: An den Schaltern von Instituten wie der »Priwat-Bank« gibt es keine Devisen mehr (Kiew, 9.11.2018)

Die Ukraine steht offenbar am Rand einer Währungskrise. Wie ukrainische Medien am Wochenende meldeten, haben die beiden »systemrelevanten« Banken des Landes, »Alfa-Bank« und »Priwat-Bank«, den Verkauf von Euro- und Dollar-Bargeld an ihren Schaltern eingestellt. Nur noch online – durch bargeldloses Umrubeln von Griwna-Guthaben in Euro oder Dollar – werde der Valutahunger der Kunden befriedigt. Also durch den Tausch von einem Zahlungsversprechen in ein anderes, aber ohne dass wirklich etwas gezahlt wird. Die Nationalbank hatte am Freitag mitgeteilt, allein in der zurückliegenden Woche hätten ukrainische Bürger und Unternehmen 2,1 Milliarden US-Dollar gekauft. Zum Vergleich: Die offiziellen Devisenreserven der ukrainischen Zentralbank beliefen sich am Freitag auf 24 Milliarden US-Dollar – eine Milliarde weniger als am Wochenende zuvor. So kann man auch von einer Kapitalflucht in dieser Höhe innerhalb von fünf Arbeitstagen sprechen.

Tatsächlich frei verfügbares Geld sind von diesen 24 Milliarden aber nur 1,34 Milliarden US-Dollar. Die Nationalbank erklärte den Mangel an Bargeld in Euro und Dollar damit, dass der internationale Flugverkehr wegen der Coronaviruspandemie eingestellt worden sei. Normalerweise komme das ausländische Bargeld immer mit Linienflügen ins Land. Das ist aber nur die technische Verlaufsform. Faktisch verbirgt sich hinter dieser Erklärung, dass alles ins Land kommende Devisenbargeld offenbar sofort durch Panikkäufe ukrainischer Bürger und Unternehmen vom Markt genommen wird. Unter der Matratze ist es aber bloßer Schatz und damit ökonomisch nutzlos.

Die Nationalbank wandte sich – was ungewöhnlich ist – am Freitag direkt an die Bevölkerung und suchte sie zu beruhigen. Alles werde gut, schon bald erwarte die Ukraine frisches Geld aus zwei Quellen: einem neuen Kredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie der Ausschüttung von drei Milliarden US-Dollar, die das staatliche Gastransportunternehmen »Naftogas Ukraini« vor kurzem vom russischen Gasversorger Gasprom im Rahmen der außergerichtlichen Beilegung eines Rechtsstreits zugesprochen bekommen habe.

Doch weder der eine noch der andere Zufluss ist sicher. Naftogas hat erkennbar keine Eile, seinen schon zum Jahreswechsel eingetretenen Dollar-Reichtum an die Nationalbank abzutreten, und der IWF hat den Kredit über 5,5 Milliarden US-Dollar zwar schon im alten Jahr im Prinzip zugesagt; aber er hält die Auszahlung immer noch in der Schwebe, weil er von der Ukraine weitere »Reformen« verlangt. Die aber erweisen sich als innenpolitisch immer schwerer durchsetzbar – ganz abgesehen davon, dass das Geld vom IWF ohnehin nur ein durchlaufender Posten wäre und bereits in diesem Frühjahr zur Rückzahlung fälliger Altschulden wieder abfließen wird. Die Alternative dazu wäre der Staatsbankrott.

Derweil bahnt sich ein neues Konfliktfeld zwischen der ukrainischen Regierung und ihren ausländischen Finanziers an. Es geht darum, ob die bisherige Führung der Nationalbank abgelöst und durch wen sie gegebenenfalls ersetzt wird. Der seit 2018 zur Zufriedenheit der Gläubiger amtierende Präsident Jakow Smolij steht unter Druck. Wachsende Teile von Politik und Wirtschaft werfen ihm vor, mit seiner Politik der Stützung des Wechselkurses der ukrainischen Landeswährung die Devisenreserven des Landes zu einem Zeitpunkt zu verschleudern, zu dem der Staat jeden Dollar und Euro dringend für die Bekämpfung der Pandemie brauche. Smolij selbst hatte letzte Woche eingeräumt, dass die Nationalbank in zwei Wochen zwei Milliarden US-Dollar zur Kursstützung verkauft hat. Die Kritiker unterstellen ihm, dies sei vor allem im Interesse der ausländischen Investoren in ukrainische Staatsanleihen geschehen, um die Verluste, die ihnen sonst beim Verkauf gedroht hätten, zu vermeiden.

Diese ukrainischen Anleihen waren für spekulative Anleger in den vergangenen Jahren ein heißer Tipp. Eine Anleihe mit einer Laufzeit bis 2028 etwa brachte zuletzt eine Rendite von elf Prozent. Unter dem Eindruck der Doppelkrise von fallenden Ölpreisen und Coronavirus allerdings riet die US-Investmentbank Morgan Stanley vor einigen Tagen ihren Kunden, »die Ukraine zu verkaufen und Ägypten zu kaufen«. Also geschah es dann auch in großem Ausmaß, und bei geforderten Zinssätzen in zweistelliger Höhe ist absehbar, dass die Ukraine in nächster Zukunft kaum an die Kapitalmärkte gehen kann.

Also sah sich Präsident Wolodimir Selenskij gezwungen, bei den Oligarchen den Bittsteller zu machen. Er lud die 15 reichsten Geschäftsleute des Landes letzten Mittwoch zu einem Treffen und rief sie auf, dem Vaterland in der Stunde der Gefahr zur Seite zu stehen – mit Geld zur Bekämpfung der Pandemie. Das Treffen brachte zunächst nichts als ein Gruppenfoto der Teilnehmer an einem langen Tisch und warme Worte von seiten Rinat Achmetows, Igor Kolomojskijs und Konsorten. Ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass sie im Kleingedruckten Zugeständnisse verlangt haben. Zugeständnisse, von denen die Öffentlichkeit wohl besser nichts erfährt.