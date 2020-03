Volksempfänger des Tages: Wiener Polizei

Hans Punz/APA/dpa Rollende Jukebox: Die Wiener Polizei spult über ihre Lautsprecher Austropop ab – gewissermaßen als Stimmungsaufheller in der »Coronakrise«

Es soll eine »Imagekampagne« sein, ein Ständchen für das disziplinierte Volk – mitten im Coronaviruszeitalter. Ausgedacht hat sich das die Kreativabteilung der Landespolizeidirektion Wien. Seit Freitag voriger Woche beschallen Konvois von Streifenkraftwagen (StKW) der örtlichen Polizei mit ihren Lautsprecheranlagen das stillgelegte Stadtleben. Abgespult wird verstaubtes Liedgut, Singsang von »Austropopper« Rainhard Fendrich: »I am from Austria«. Ein Gassenhauer als Straßenfeger für den nationalen Kitt. (Und Kitsch.)

Jede StKW-Besatzung, »die im exekutiven Streifendienst in der Öffentlichkeit unterwegs und nicht an einen konkreten Einsatz gebunden ist«, hat sich dafür in das laufende Programm des Hörfunksenders ORF Radio Wien einzuschalten. So steht es in der Dienstanweisung der Wiener Polizeichefs. »In angemessener Lautstärke«, versteht sich. Exakt bestimmt sind die Dezibel aber nicht.

Der schlageraffine Äther spielt zuverlässig täglich die Fendrich-Schnulze. Immer um Punkt 18 Uhr. Textproben: »I steh’ zu dir bei Licht und Schatten.« Oder: »I bin dei Apfel, du mein Stamm.« Und der Refrain: »Sag’ i am End’ der Welt voll Stolz. Und wenn ihr a wollt’s ganz alla: I am from Austria. I am from Austria.«

Interpret Fendrich war »sprachlos« vor lauter Rührung, gestand er in einer Videobotschaft dem ORF. Rasch fand der Exkuppelshowmaster von »Herzblatt« indes seine Stimme wieder, »performte« daheim auf seiner Akustikgitarre den Song neu. Nach der Kostenlos-PR ist vor dem Chartsturm.

Und die beschallten Betroffenen? »Kollegen haben berichtet, dass Menschen wirklich abgegangen sind und mitgesungen haben«, sagte ein Wiener Polizeisprecher. Der Mann ist glaubhaft. Meldungen über Störsender ob des akustischen Terrors fehlen bislang. Das Polizeivehikel funktioniert ganz hervorragend als Volksempfänger.