Forderungen nach Euro-Krisenanleihe

Plötzlich scheint alles möglich. Derzeit werden Rufe laut, dass die Staaten der Euro-Währungsunion eine gemeinsame Finanzanleihe auflegen sollen. Es gelte schließlich, Lösungen zu finden, die verhindern, »dass der Coronavirusnotfall eine zweite Schuldenkrise wird,« wie Carlos Costa, Portugals Notenbankchef und Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), am Montag der Nachrichtenagentur Reuters schrieb.

Die Idee von »Euro-Bonds«, deren Risikoaufschlag sich an denen des jeweils als sicherste Kapitalanlage geltenden Euro-Staates orientiert, ist nicht neu. Vor allem die Bundesregierung hatte sich jahrelang erfolgreich dagegen gewehrt, vorneweg kapitalnahe Ökonomen. Doch wie um Costa beizuspringen, hatten am Sonnabend sieben »führende« Vertreter dieser Zunft aus der Bundesrepublik ebenfalls dazu aufgerufen, eine gemeinsame Anleihe für den gesamten Euro-Raum aufzulegen. Darunter der gewerkschaftsnahe Peter Bofinger, früheres Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, und Michael Hüther, Direktor des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft.

Dem von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Sonnabend veröffentlichten Aufruf zufolge sei die »Herkulesaufgabe« zu meistern, »Zweifel an der Stabilität des Bankensystems gar nicht erst aufkommen« zu lassen. Etwaige »spekulative Attacken« sollen »im Keim erstickt werden«. Europa müsse in der aktuellen Krise finanzielle Solidarität üben. »Jetzt ist der Moment, wo die oft beschworene Schicksalsgemeinschaft Europa Flagge zeigen muss«, heißt es pathetisch.

Die derzeit getroffenen Maßnahmen zur Stützung der Unternehmen seien wichtig, »aber sie werden nicht ausreichen«. Deshalb schlagen die sieben Volkswirte vor, auf Krisenanleihen mit einer gemeinschaftlichen Haftung zu setzen. Diese sollen ein Volumen von insgesamt 1.000 Milliarden Euro haben, was rund acht Prozent des derzeitigen Bruttoinlandsproduktes der Euro-Zone entspricht. Betont wird dabei explizit, dass es sich um eine »einmalige Maßnahme« handeln soll. Die geforderten Krisenbonds sollen eine »möglichst langfristige« Laufzeit haben. Die Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen sollen sich an den Anteilen orientieren, die die Mitgliedstaaten am Kapital der EZB halten.

Während der 2008/2009 einsetzenden Weltwirtschaftskrise hatte das Motto noch geheißen: Jeder für sich selbst. Damals waren es »spekulative Attacken« auf Italien, Griechenland oder Portugal, die jene Staaten in den Bankrott trieben. Berlin hatte damals Euro-Bonds abgelehnt, die als dauerhafter Mechanismus zur Verhinderung weiterer Attacken fungieren sollten. Man hafte nicht für die Schulden anderer Staaten, hieß es kategorisch. Und so verweisen die Unterzeichner des Aufrufs auf die Ölkrise von 1974 als historisches Vorbild. Damals hatte die Europäische Gemeinschaft als Vorgängerin der EU demnach schon einmal eine Gemeinschaftsanleihe aufgelegt.

Die Unterzeichner schlagen zudem vor, die Auflagen für Mittel aus den Programmen des anlässlich der damaligen sogenannten Euro-Krise geschaffenen Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) außer Kraft zu setzen. Auch das helfe demnach gegen Spekulation zu Lasten einzelner Eurostaaten. Die Mittel des ESM zur Bankenrettung sollen außerdem von derzeit 60 Milliarden auf 200 Milliarden Euro erhöht werden.