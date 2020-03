Coronavirus: Großbritannien zieht Teil der Truppen aus Irak ab

Reuters/Atef Hassan Und kehrt: Wegen ausgesetzter Trainingseinsätze zieht die britische Armee Soldaten aus dem Irak ab

London. Großbritannien zieht wegen der Coronavirus-Krise einen Teil seiner im Irak stationierten Soldaten ab. Das teilte das britische Verteidigungsministerium am Donnerstag in London mit. Die Trainingseinsätze der US-geführten »Allianz gegen den ›Islamischen Staat‹« pausieren demnach wegen der Pandemie für rund zwei Monate. Eine weitere von der NATO geführte Mission ist ebenfalls ausgesetzt worden. Daher habe die Regierung beschlossen, einen Teil der Soldaten abzuziehen, hieß es in der Mitteilung. Um wie viele Soldaten es sich handelt, wollte das Ministerium unter Verweis auf Sicherheitsgründe nicht mitteilen. (dpa/jW)