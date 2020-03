London: Kleinere Schritte gegen Pandemie

Darren Staples/Pool via REUTERS

London. Premierminister Boris Johnson hat die Briten aufgerufen, unnötige soziale Kontakte zu meiden. Der Besuch von Pubs, Clubs und Theatern sollte unterbleiben, sagte der Regierungschef am Montag nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats in London. Außerdem empfahl er das Arbeiten von Zuhause aus, falls das machbar sei. Wer Husten oder Fieber habe, müsse 14 Tage zu Hause bleiben. Dies gelte auch für Mitbewohner. Massenveranstaltungen und überfüllte Plätze sollten gemieden werden, sagte Johnson weiter. Konkrete Vorgaben hierzu machte er aber nicht. Schulen und Universitäten werden in Großbritannien noch nicht geschlossen. Die Regierung setzt im Kampf gegen die Coronaviruspandemie erklärtermaßen auf kleinere Schritte. Bis Montag morgen waren in Großbritannien mehr als 1.500 Infizierte registriert, 36 Menschen sind gestorben. Alle Landesteile sind von der Pandemie betroffen; die meisten Infektionen gibt es in England. In den kommenden Wochen erwarten Experten einen gewaltigen Anstieg. Der marode britische Gesundheitsdienst NHS gilt schon jetzt als völlig überlastet. Es mangelt an Personal, Betten und medizinischer Ausstattung. So stehen beispielsweise nicht genügend Beatmungsgeräte zur Verfügung. »Die nächsten Wochen und Monate werden außerordentlich schwer für den NHS in allen vier Landesteilen«, sagte Regierungsberater Professor Chris Whitty. (dpa/jW)