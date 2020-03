London: Olympiaqualifikation der Boxer abgebrochen

Peter Cziborra/Reuters Nach dem Kampf – Impression aus der Copper Box Arena in London

London. Die Olympiaqualifikation der Boxer in London soll nun doch abgebrochen werden. Wie der Veranstalter am Montag mitteilte, sollten wegen der Coronaviruspandemie nur die unmittelbar bevorstehenden Abendkämpfe noch ausgetragen werden. Dort sollten auch die deutschen Vertreter Hamza Touba (Fliegengewicht) und Hamsat Shadalov (Federgewicht) noch um Tickets für die Sommerspiele in Tokio kämpfen. Das Turnier in der britischen Hauptstadt war bis zum 24 März angesetzt und hatte am Wochenende mit gefüllten Zuschauerrängen begonnen. Zeitgleich wurde am Montag auch die für Mai geplante globale Qualifikation in Paris abgesagt. Am Montag nachmittag waren in der Copper Box Arena zwei deutsche Boxer gescheitert. Der Berliner Paul Wall unterlag im Weltergewicht Eskerchan Madijew aus Georgien klar mit 0:4. Knapper war es bei Mittelgewichtler Silvio Schierle aus Frankfurt/Oder, der am Ende 2:3 gegen den Belgier Lancelot Proton de la Chapelle verlor. (sid/jW)