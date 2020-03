Fest für Viren

Köln. Die Virologen machen Sportfreunden wenig Hoffnung. Christian Drosten von der Berliner Charité sieht nicht, dass Fußballspiele in näherer Zukunft wieder vor Publikum stattfinden können. »Das ist überflüssig. Das wird es bis nächstes Jahr um diese Zeit nicht geben«, sagte Drosten dem Stern. Der Spielbetrieb der Bundesliga ruht aktuell bis 2. April 2020, in der kommenden Woche soll über eine möglicherweise längere Pause beraten werden. Für Drostens Kollegen Alexander Kekule vom Universitätsklinikum Halle/Saale ist auch eine Austragung der Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) angesichts der fortschreitenden Coronaviruspandemie ausgeschlossen. »Es gibt für Viren quasi kein tolleres Fest als so eine Veranstaltung«, sagte er der ARD-»Sportschau«. (sid/jW)