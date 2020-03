Späte Einsicht

Zürich. Der Eishockeyweltverband (IIHF) hat sich ins Unvermeidliche gefügt und wegen der Coronaviruspandemie erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg eine Weltmeisterschaft abgesagt. Das Turnier sollte vom 8. bis 24. Mai in Zürich und Lausanne stattfinden. Am Samstag erklärte IIHF-Präsident René Fasel, man müsse alles tun, um den Kampf gegen das Virus zu unterstützen. »Das ist die harte Realität, der sich die Eishockeyfamilie stellen muss, aber eine, die wir akzeptieren müssen«, sagte der Schweizer in der Mitteilung. (dpa/jW)