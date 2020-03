Ästhetik der Menschwerdung

Pascal Rossignol/REUTERS Auf Spurensuche nach dem menschheitsgeschichtlichen Befreiungserbe (Demonstrant in Paris, 20.2.)

Es ist ein großes Verdienst des Mangroven-Verlags, Metschers »Pariser Meditationen« noch einmal aufgelegt zu haben. 1992 erschien dieses Werk im Wiener Verlag für Gesellschaftskritik. Der Rezensent, der die Tageszeitung Neues Deutschland damals noch für ausgesprochen links hielt, schrieb am 5.3.1993, die Pariser Meditationen seien »ein – im Doppelsinn des Wortes – notwendiges Werk (…) zudem auf einem literarischen Niveau, das Theoretisches und Analytisches zur Sprache bringt«. Fast dreißig Jahre später hat sich an diesem Urteil nichts geändert, es hat sich eher noch verstärkt. Verstärkt hat sich das Verständnis für einen marxistischen Autor, der sich als Bremer Professor für Literaturwissenschaft und Ästhetik aus den Konvulsionen der Konterrevolution in Osteuropa herausschreiben musste, um eben jene Nöte zu wenden, in die sich Kommunisten weltweit und in vielerlei Hinsicht existentiell geworfen sahen. Dabei ging es auch darum, Unverträglichkeiten zu benennen, aber im wesentlichen ließ sich Metscher von der kategorischen Frage leiten, was für einen künftigen Kommunismus notwendig sei, um historischen Bestand haben zu können. Und seine Suche nach Antworten orientiert sich bereits an jenen Maßgaben, die er später grundlegend systematisiert hat: »Integrativer Marxismus« (Man­groven-Verlag 2017).

Um diesen integrativen Marxismus geht es auch in den »Pariser Meditationen«, die ganz dezidiert Marx’ »Pariser Manuskripte« konnotieren. Aber nicht nur Marx und Engels und Lenin sind die Fundgruben für Metschers »Meditationen«. Die Antike ist es ebenso wie die Aufklärung in der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft. Eine Spurensuche nach dem menschheitsgeschichtlichen Befreiungserbe. Dieses Erbe, so Metschers tiefe Überzeugung, hätte im real existierenden Sozialismus in seiner ganzen Polyphonie eingelöst werden müssen, um zu einer universal existierenden Alternative werden zu können. Aber auch dieses sieht Metscher durchaus: Der Sozialismus befand sich stets in einer »tödlichen Umzingelung durch das Weltkapital« (S. 470). Doch trotz alledem: Eine sozialistische Zukunft wird es weltweit nur geben, wenn das Befreiungspotential der menschlichen Geschichte in ihr aufgehoben werden kann.

Die Aporie ist greifbar. Denn zu keiner Zeit konnte sich der Sozialismus unbekämpft entwickeln. Selbst der Kalte Krieg war ein Weltkrieg mit all seinen ihm innewohnenden Maßlosigkeiten und Deformationen und Repressionen. Der europäische Sozialismus hat den Krieg verloren. Thomas Metscher aber gibt sich in seinen »Meditationen« nicht geschlagen. Vielmehr sammelt er Argumente und Erfahrungen und Ermutigungen zu einem erneuten Aufbruch zu Widerstand und Befreiung.

Die zehn Kapitel mit zahlreichen Unterkapiteln und Exkursen lesen sich wie die Partitur einer vielstimmigen historischen Fuge – gefügt aus Literatur und Lyrik, aus Musik und Malerei, aus Philosophie und Ästhetik, aus Kunst und Wissenschaft, aus Politik und Ethik. Kaum ein Name, der hier fehlt neben Beethoven und Brecht, Goethe und Goya, Hegel und Heine, Mann und Mozart, Napoleon und Neruda, Schiller und Schubert, Shakespeare und Shelley. Es sind zumeist Preziosen, die Metscher mit seinen oft auch anmutigen Skizzen entwirft. Niemals langatmig, immer spannend, weil in Kontextualität vorgestellt, mit analytischem Profil und historischer Perspektive. Ein Lehr- und Bilderbuch, ein gelehrtes Vademekum, das zum Meditieren – sprich: zum Nach- und Mitdenken – geradezu herausfordert. Und zum systematischen Denken einlädt – also zu einem dialektischen! Nicht nur in der Natur, auch in Geschichte und Gesellschaft gehört alles auf seine Weise zusammen, und Thomas Metscher bringt zur Sprache, wie diese Weisen klingen.

Nicht immer sind es nur Wohlklänge, die da wohltemperiert schwingen. Es sind gleichermaßen auch »Schreckensgestalten der Gewalt« (S. 236), die sich Gehör verschaffen und auch darin eine kompatible Ästhetik entfalten. In der dialektischen Wirklichkeit ist alles kompatibel, selbst mit seinem Gegenteil. Erst daraus besteht Wirklichkeit. Und so ist denn Metschers »Ästhetik der Befreiung« auch ein konstitutives Komplement zu Peter Weiss’ »Ästhetik des Widerstands«. Befreiung und Widerstand gehören zuhauf. Und ohne Ästhetik ist die Menschwerdung des Menschen ohnehin kaum vorstellbar. Das jedenfalls ist eine der Grundüberzeugungen Metschers. Nichts gegen die Rolle der Arbeit bei dieser Menschwerdung. Schon in der antiken Literatur wird ihre Bedeutung entdeckt (Homer, Hesiod, Aischylos), und für Vergil »kommt der Mensch erst zu sich selbst in den auf der materiellen Arbeit beruhenden Prozessen selbsttätiger Selbstschöpfung« (S. 70). Aber man kann auch arbeiten, ohne wirklich menschlich zu werden. Deshalb Metschers Affirmation der ebenso lapidaren wie weitreichenden Sentenz: »Der Mensch wurde Mensch erst mit der Kunst.« (S. 507)

Für Metscher ist die gestaltende Kunst ein Konstituens menschlicher Erkenntnis und darin der nach- ­denkenden Philosophie ebenbürtig. Die Kunst philosophiert mit anderen Mittel, mit Mitteln, die der Philosophie nicht zu Gebote stehen. Gleichwohl geht es im Begriff um dieselbe Wirklichkeit wie in der Form und Gestalt. Kunst und Philosophie eint das Begreifenwollen, beide verhalten sich re-flektierend – auf je ihre Weise.

Thomas Metschers »Pariser Meditationen« sind auch nach fast dreißig Jahren ein noch immer hochaktuelles Werk, das selbst dort zu einem urteilsfähigen Gewinn wird, wo sich in einigen Fragen abweichende Urteile einstellen können. Auch die müssen sich einander nicht unbedingt ausschließen, sondern sie sollten durchaus auch unter dem Aspekt der Komplementarität gesehen werden. Für Metscher jedenfalls sind »Synthesis, Einheit, Harmonie« Grundkategorien lebendiger Wirklichkeit, denn: »Wirklichkeit hat die Tendenz, über den Status quo gegebener Widersprüche hinauszugehen.« Und, für den Ästhetiker Metscher besonders wichtig: »Sie hat auch einen ästhetiktheoretischen und kulturphilosophischen Sinn. Dieser lautet: Lebendigkeit tendiert immer auch zur Schönheit – als der ästhetischen Kategorie solcher Synthesis.« (S. 386)