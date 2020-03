Bis die Sonne aufgeht

Peter Adamik Und keiner hustet: »Carmen« an der Staatsoper Berlin

Die prächtigen Opernhäuser sind verwaist, alle Vorstellungen abgesagt. Nicht mal Probenarbeit ist erlaubt, nur noch vereinzelt sind Büros im Verwaltungsbereich besetzt. Die Coronakrise hat den Kulturbetrieb fest im Griff. Aber es gibt Rettungsringe: digitale Spielpläne, kostenfreies Video-on-Demand und Onlinestreaming. Auf den Webseiten der Opernhäuser wird einem zur Zeit derart viel Verlockendes geboten, dass man sich fragt, warum eigentlich erst dieses eklige Virus daherkommen musste, damit man bestimmte Kulturprogramme mal in aller Ruhe und gern auch mehrfach auf dem heimischen Bildschirm genießen kann.

Als erstes reagierte die Wiener Staatsoper und stellte schon vor einer Woche ausgewählte Opern auf staatsoperlive.com online. Jeden Tag gibt es ein anderes Programm, fast wie im analogen Spielbetrieb. Heute abend läuft zum Beispiel Puccinis »Tosca«, mit dem Bariton Thomas Hampson als fast unschlagbarem Bösewicht. Waltraud Meier, legendäre Richard-Wagner-Megäre, tritt dann am 28. März in der »Götterdämmerung« in Aktion, und bald – das genaue Datum steht noch nicht fest – kommen mit »Peer Gynt« von Edward Clug zur romantisch-lasziven Musik von Edvard Grieg auch die Ballettfans auf ihre Kosten.

Die Opernhäuser in München und Berlin haben sich ebenfalls einiges einfallen lassen. Die Staatsoper Unter den Linden aus Berlin bietet auf staatsoper-berlin.de besondere Delikatessen aus dem Archiv. Ihr digitaler Spielplan mutet fast wie eine Daniel-Barenboim-Kollektion an, da der Chefdirigent sowohl am Opernpult als auch in Konzerten als Pianist zu bewundern ist. Neben modern inszenierten populären Opern wie »Carmen« (mit Anita Ratschwelischwili) und »Manon« (mit Anna Netrebko) sind auch atemberaubende avantgardistische Stücke zu sehen. So »Der Spieler« nach Dostojewskis Roman – die Musik stammt von Sergej Prokofjew – in der umjubelten Inszenierung von Dmitri Tschernjakow (am 17.4.).

Vor allem »Violetter Schnee«, erst 2019 in Berlin uraufgeführt, passt vorzüglich zum gegenwärtigen Szenario, das vielen Zeitgenossen äußerst surreal vorkommt. Der 1954 geborene Beat Furrer komponierte die Oper nach einer Geschichte von Wladimir Sorokin, dem prominentesten Autor der russischen Postmoderne. Das Script stammt von Händl Klaus, inszeniert hat Meisterregisseur Claus Guth. Am Pult steht das Taktgenie Barenboim, die Sprechrolle übernimmt Martina Gedeck. Die beiden Sopranpartien sind mit Anna Prohaska und Elsa Dreisig ausdrucksstark besetzt.

Die Handlung erinnert an unsere heutige Gegenwart: Fünf Menschen sind eingeschlossen – wenn auch im Schnee. Wie Claus Guth auf der Homepage erläutert, wechseln Humor und Pragmatismus mit Panik, Hysterie und emotionaler Lähmung. Die zerstörte Natur zerstört auch die Beziehungen der Menschen. Guth: »Es wird nicht mehr Tag, und sie merken, irgendwas stimmt nicht mehr in der Welt.« Am Schluss geht draußen eine violette Sonne auf, der Schnee schmilzt, und die Menschen gehen ins Licht. Ob das ihre Rettung oder ihren Tod bedeutet, ist bewusst offen gelassen (zu sehen am 14. April).

Nach soviel grandios-düsterer Science-­Fiction ist ein bisschen ­Nos­talgie mal ganz erholsam. Schon am Dienstag lockt die digitale Staatsoper Unter den Linden mit einem historischen Leckerbissen aus der Welt des Balletts: Die aus der DDR stammenden Stars Steffi Scherzer und Oliver Matz tanzen in »Schwanensee«. Es handelt sich um eine Aufzeichnung von 1999, und wer den Zauber der beiden, die heute als Ballettlehrer in Zürich tätig sind, noch nie zu sehen bekam, hat nun die Möglichkeit dazu.

Während sich das Publikum wenigstens an den Streams erfreuen kann, trifft die Coronakrise die Tänzer hart. Sie dürfen nicht gemeinsam trainieren – und müssen sich trotzdem fit halten. In den sogenannten sozialen Medien werden mit Galgenhumor die heimischen Ersatzübungen dokumentiert. Starballerina Maria Kotschetkowa demonstriert etwa, wie sie ihr Bügelbrett zur Trainingsstange umfunktioniert. Und der New Yorker Ballerino Herman Cornejo stößt mit seinen schönen Beinen ans Regal, wenn er nicht aufpasst. Auch Stars müssen lernen, zu improvisieren.

Dabei hilft das Hamburg Ballett: auf hamburgballett.de. Primaballerina Madoka Sugai zeigt ab heute nachmittag »von zu Hause für zu Hause« ihre Übungen. Der Mitmachfaktor dürfte recht hoch sein – auf Instagram kann man unter dem Hashtag »hamburgballett« Aufnahmen der eigenen Versuche hochladen. Solche Interaktionen hätte man sich schon in der Vergangenheit gewünscht.

Dieses Onlineangebot gilt übrigens unbefristet bis auf weiteres, während andere Häuser auf steten Wechsel setzen. Das Programm der Bayerischen Staatsoper in München auf staatsoper.de wird täglich um zwölf Uhr mittags ­erneuert. Zusätzlich laufen weitere Opern zwei Wochen lang kostenfrei online. Etwa »Il Trovatore« von Verdi mit Jonas Kaufmann und Anja Harteros oder »Lucia di Lammermoor« von Donizetti mit Diana Damrau in der Titelrolle und unter der musikalischen Leitung von Kirill Petrenko. Es geht darin um den Geist einer aus Eifersucht erstochenen Frau – und um das große Unglück eines scheinbar perfekten Pärchens.

Die Onlinespielpläne dürften noch viele Wochen lang die einzige Versorgung für Opern- und Ballettfreunde bleiben. Man kann ein Theater ja nicht von jetzt auf gleich wieder in Betrieb nehmen, Proben brauchen Zeit. Wann immer die Wiedereröffnung der Opernhäuser erfolgt, man dürfte zunächst mit öffentlichen Proben beginnen, vielleicht sogar online. Doch derzeit ringen weltweit Sänger, Musiker und Tänzer hart um ihre Arbeitsmöglichkeiten – wenn sie sich nicht gerade mit den neuesten Krisenauflagen beschäftigen, wie der Rest der Gesellschaft.