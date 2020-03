Die Solidarität geht weiter

Jamal Saidi/Reuters Marcel Khalife bei einem Konzert im Libanon am 5. August 2015

Es sollte ein ganz besonderes Konzert am 28. März in der Berliner Urania werden. Gemeinsam mit dem Demokratischen Libanesischen Verein Berlin Brandenburg hatten junge Welt und Melodie & Rhythmus zu einem Solidaritätskonzert mit den drei Weltklassemusikern Marcel und Rami Khalifé und Aymeric Westrich geladen. Mit dem Reinerlös der Veranstaltung sollte der Bau eines Krankenhauses für Geflüchtete im Norden Libanons unterstützt werden. Seit Herbst liefen die umfangreichen Vorbereitungen. Fast alle Karten wurden verkauft. Um so bedauerlicher ist es, dass nun wegen des Veranstaltungsverbotes auf Grund der Coronapandemie auch dieses Solikonzert abgesagt werde musste.

Aber es gibt eine gute Nachricht: Die Veranstaltung wird stattfinden, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt und zwar voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Über den neuen Termin informieren wir Sie, sobald er feststeht.

