Widerstand und Coronavirus

REUTERS/Adnan Abidi Dass Proteste in Indien wegen des Coronavirus nicht mehr möglich sind, kommt der Regierung sehr gelegen (Neu-Delhi, 16.2.2020)

Auch in Indien sind bereits die ersten Todesopfer nach einer Erkrankung mit Covid-19 zu beklagen. Laut dem Stand am Freitag mittag sind vier Menschen gestorben, 195 Infektionen wurden bisher gemeldet, wie die Tageszeitung Times of India online berichtet. Die niedrigen Zahlen hängen laut Experten aller Wahrscheinlichkeit damit zusammen, dass vergleichsweise wenig getestet wird.

Die Regierung hat wie viele andere Länder auch Maßnahmen ergriffen, um die weitere Verbreitung zu verhindern. So sind internationale Flüge ab Sonntag gestrichen, Einkaufszentren, Kinos, Restaurants und andere Orte, an denen Menschen zusammenkommen, wurden geschlossen. Das wird auch Auswirkungen haben auf die Proteste gegen die Regierung und das von ihr beschlossene Einwanderungsgesetz, gegen das die Menschen in dem Land seit Monaten auf die Straßen gehen.

Indiens Premierminister Narendra Modi von der hindu-nationalistischen Bharatia-Janata-Partei (BJP) hat am Donnerstag dazu aufgerufen, am Sonntag zu Hause zu bleiben. Um 17 Uhr sollte die Bevölkerung zudem auf ihren Balkonen oder am Fenster für unverzichtbares Personal wie Pfleger und Ärzte applaudieren. Gleichzeitig versucht die Parteiführung diejenigen ihrer Mitglieder zurückzuhalten, die öffentlich propagieren, die beste Medizin gegen Corona sei, Urin der als heilig geltenden Kühe zu trinken.

Bereits am Montag hatte der Regierungschef des Unionsterritoriums Delhi, Arvind Kejriwal, alle öffentlichen Versammlungen – einschließlich politischer – mit mehr als 50 Personen in Neu-Delhi untersagt. Das Verbot gilt vorerst bis Ende März und trifft auch die Proteste im Shaheen-Garten. Der von Frauen angeführte Sitzprotest in Delhi war in den vergangenen Monaten zu einem Symbol für den friedlichen Widerstand gegen die rechte Regierung und ein neues Gesetz geworden, das indischen Muslimen die Staatsbürgerschaft zu entziehen droht.

Bislang haben sich die Protestierenden geweigert, den Garten zu verlassen. »Wir haben Angst vor den Gefangenenlagern, nicht vor dem Coronavirus«, rechtfertigten sie gegenüber dem Onlineportal The Wire die fortgesetzten Proteste. Mit dem neuen Staatsbürgerschaftsgesetz diskutiert die indische Regierung auch ein nationales Bevölkerungsregister. Die Demonstranten befürchten, dass jene, die ihre indische Staatsbürgerschaft nicht mit Dokumenten nachweisen können, in Lagern eingesperrt werden.

Die Entscheidung der Protestierenden kommt nicht bei allen Sympathisanten gut an. »Es gibt die ehrliche Befürchtung, dass sich der Ort des Protestes in eine Zeitbombe verwandelt. Es ist keine imaginäre Angst, sie ist sehr real«, schrieb beispielsweise Professor Apoorvanand von der Universität Delhi am Dienstag auf The Wire. Er rief zur Besinnung auf: »Wer nicht weiß, wie man einen Schritt zurückgeht, kann auch nicht vorwärtsgehen.«

Laut indischen Medienberichten wurde beim Obersten Gericht am Donnerstag bereits ein Gesuch eingereicht, dass die Behörden zu einer Räumung des Gartens auffordert, um der Verbreitung des Coronavirus vorzubeugen. Ob die Protestierenden nachgeben werden, ist unklar. Denn die BJP hält weiterhin an den nationalen Bevölkerungsregistern fest. Kritiker werfen der Regierung vor, sie nutze die Angst vor dem Coronavirus, um weiter ihre autoritäre Herrschaft zu festigen.