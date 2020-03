Pause für Schuldenbremse und Fiskalpakt

Kay Nietfeld/dpa Zu spät: Erst in der Krise gibt Finanzminister Olaf Scholz (SPD) die »schwarze Null« auf

Die Bundesregierung will die sogenannte Schuldenbremse aussetzen. So soll ermöglicht werden, dass sich der Bund wegen der Coronapandemie deutlich höher verschuldet als bisher erlaubt. Laut dpa-Informationen soll das Kabinett am Montag eine entsprechende Regelung beschließen, der Bundestag soll im Laufe der Woche zustimmen.

Die »Schuldenbremse« ist seit 2009 im Grundgesetz verankert. Sie sieht vor, dass Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ohne neue Kredite auszugleichen sind. Der Bund darf demnach Kredite nur bis zu einer Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufnehmen. Laut Artikel 115 kann diese Grenze in Notfällen aber überschritten werden. Länder wie Bayern und Nordrhein-Westfalen hatten bereits angekündigt, in der Krise mehr Schulden aufzunehmen. Geplant ist laut dpa zudem ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2020. Über die Höhe sei noch nicht endgültig entschieden, im Gespräch sei ein Volumen zwischen 60 und 100 Milliarden Euro.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will große Konzerne notfalls auch mit einer befristeten staatlichen Beteiligung stützen. Der Bund könne mit Eigenkapital helfen, sich »also zeitweilig an solchen Unternehmen auch beteiligen, wenn die das sinnvoll und hilfreich finden«, sagte Scholz dem ZDF.

Die EU-Kommission will den Mitgliedsländern der Wirtschaftsunion demnächst ebenfalls vorschlagen, die strikten Kürzungsregeln des »Fiskalpakts« vorübergehend auszusetzen. Das sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Freitag. Diese Initiative sei bereits von der Euro-Gruppe sowie den EU-Staats- und Regierungschefs begrüßt worden. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) hatte am Freitag im Deutschlandfunk betont, die 27 EU-Staaten sollten für die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise großen Spielraum haben. Auf die Frage nach möglichen »Corona-Bonds« – gemeinsame EU-weite Schuldverschreibungen – antwortete die Kommissionschefin ausweichend: »Wir gucken alle Instrumente an. Das, was hilft, wird eingesetzt.« (dpa/jW)