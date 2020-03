Ausgeflaggt und aufgegeben

Issei Kato/Reuters Die »Diamond Princess«: Wegen Hunderter Infizierten im Hafen Yokohamas unter Quarantäne (11.2.2020)

Anlässlich aktueller Schlagzeilen über Kreuzfahrtschiffe, die im Zuge der Coronaviruspandemie entweder vorübergehend festgehalten werden oder Häfen nicht anlaufen dürfen, hat der Vorsitzende der Schiffahrtssektion der Internationalen Transportarbeitergewerkschaft (International Transport Workers’ Federation, ITF), David Heindel, von den nationalen Regierungen mehr Verantwortungsbewusstsein für unter ihrer Flagge fahrende Schiffe verlangt. In diesem Zusammenhang übte er scharfe Kritik am weltweit herrschenden Billigflaggensystem und warf konkret den Regierungen der Bahamas und der Bermudas vor, sich ihrer Verpflichtungen gegenüber Schiffen, Besatzungen und Passagieren zu entziehen.

In einer Mitteilung vom Dienstag nannte Heindel den Fall der »Diamond Princess«. Das derzeit unter britischer Flagge (zuvor Bermudas) fahrende, knapp 290 Meter lange Kreuzfahrtschiff für 2.670 Reisende und 1.100 Crew-Mitglieder, hatte im Februar weltweit für Aufsehen gesorgt, als es wegen mehrerer hundert infizierter Passagiere wochenlang im japanischen Hafen Yokohama unter Quarantäne gestellt worden war. Es blieb Einzelstaaten wie Kanada, Australien oder Israel überlassen, ihre jeweiligen Landsleute unter den Passagieren zurückzuholen. Weder der Flaggenstaat noch die Reederei Princess Cruises, die zum marktbeherrschenden britisch-amerikanischen Carnival-Konzern gehört, zeigten Verantwortung.

Und es blieb kein Einzelfall: Laut Heindel wurde jüngst der »Grand Princess« derselben Reederei – ebenfalls 290 Meter lang, aber nach Unternehmensangaben nur für 2.600 Passagiere ausgelegt – von kalifornischen Behörden ein Einlaufen verweigert, weil einige Passagiere und Besatzungsmitglieder positiv auf Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden waren. Der Flaggenstaat – das Schiff führt die Billigflagge der Bermudas – blieb untätig.

Das aus der Handelsschiffahrt bekannte System der Billigflaggen (siehe jW vom 5.10.2018) ist auch in der Kreuzfahrtbranche weit verbreitet, obwohl es gegen das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen verstößt. Das verlangt eine »echte Verbindung« zwischen Schiff und Flaggenstaat. Tatsächlich sind die diversen Billigflaggen – laut ITF weltweit derzeit 35 – über externe Kanzleien oder Büros zu haben. Eine Antigua-Flagge bekommt man beispielsweise in Oldenburg. Die Flaggenstaaten kassieren die Gebühren und gewähren den Reedern dafür günstige Steuersätze oder mindere Tarif- und Sicherheitsnormen.

Heindel nennt auch die unter Bahamas-Flagge fahrende »Braemar« der norwegischen Reederei Fred Olsen Cruise Lines. Das mittelgroße Schiff – knapp 200 Meter lang – war jüngst mit 683 Passagieren und 381 Besatzungsmitgliedern an Bord, darunter fünf Infizierte, von mehreren karibischen Häfen abgewiesen worden. Erst Kuba zeigte sich Anfang dieser Woche hilfsbereit (siehe jW vom 18.3.). Das vor Havanna liegende Schiff darf Crew und Passagiere von Bord lassen, wenn diese umgehend abgeholt werden – was bislang erst Großbritannien für seine Landsleute zugesagt hat.

Mangelhafte Sorgfaltspflicht von Flaggenstaaten zeige dem ITF-Gewerkschafter zufolge auch ein Fall, über den die britische Tageszeitung Guardian am Dienstag online berichtete. Auf dem norwegischen Expeditionskreuzfahrer »Roald Amundsen« sitzen mehr als 100 australische Ärzte und Mediziner fest, die möglicherweise zu Hause dringend benötigt werden. Das Schiff liegt vor Chile, dessen Regierung als Vorsorge gegen die Pandemie jegliches Andocken von Kreuzfahrtschiffen verboten hat.

Die ITF fordert von den Flaggenstaaten, die Gesundheit von Seeleuten und Passagieren zu schützen, und wirft ihnen dahingehend Versagen vor. Nach internationalem Recht obliege ihnen die entsprechende Verantwortung, statt dessen bleibe es den Hafenstaaten, den nationalen Regierungen den Passagieren und der Besatzung oder sogar Drittländern überlassen, sich um die Menschen an Bord betroffener Schiffe zu kümmern. »Das ist einfach verrückt«, so Heindel. Sollte die Welt das Billigflaggensystem in seiner jetzigen Form weiterhin akzeptieren, müssen dessen Misserfolge klar benannt werden. »Die Welt sollte besorgt sein über den Mangel an Politik und die Unfähigkeit der Flaggenstaaten«.