Alles im Griff?

Anton Vaganov/REUTERS Normalität im Ausnahmezustand: Frauentagsblumen für Studentinnen in Quarantäne (St. Petersburg, 8. März)

In Russland gibt es nach amtlichen Angaben derzeit 147 offiziell festgestellte Fälle von Coronavirusinfektionen. Dieser Stand vom Donnerstag ist in absoluten Zahlen nicht besonders hoch; für Befürchtungen sorgt aber die seit Anfang dieser Woche starke Dynamik der Fälle. So stieg die Zahl der Infizierten seit Dienstag innerhalb von zwei Tagen um 30 Prozent. Gestorben ist bisher nach offiziellen Angaben niemand an der Infektion. Geographisch konzentrieren sich die neuen Erkrankungsfälle offenbar stark auf Moskau und einige Regionen des europäischen Russlands.

Als Reaktion hat die Regierung die Grenzen des Landes faktisch für alle Ausländer gesperrt. Das Einreiseverbot gilt seit Mittwoch und umfasst alle Bürger Europas inner- und außerhalb der EU, außerdem die USA, die Ukraine und Belarus sowie Iran, China und Südkorea. Alle, die noch über die Grenze kommen – russische Bürger und Ausländer mit langfristiger Aufenthaltserlaubnis –, müssen sich einer 14tägigen Quarantäne in der eigenen Wohnung oder im Hotel unterziehen. Gleichzeitig will die Regierung, nach anfänglichem Zögern, jetzt ein umfassendes Testprogramm starten. Alle Einwohner, die seit dem Ausbruch der Pandemie im Ausland waren, sollen auf das Virus untersucht werden, ob sie wollen oder nicht. Wie das in Murmansk ansässige Portal severpost.ru berichtete, hat der Gouverneur des Gebiets den Geheimdienst FSB um Amtshilfe bei der Suche nach Russen mit kürzlichen Auslandskontakten gebeten. Allein im Februar sollen nach Angaben des norwegischen Portals Barentsobserver im kleinen Grenzverkehr mit der arktischen Region Norwegens über 20.000 Russen die Grenze überschritten haben.

Gesundheitsministerin Tatjana Golikowa berichtete Präsident Wladimir Putin am Mittwoch, bisher seien 110.000 Personen im Land auf das Virus getestet worden. Innerhalb weniger Tage werde sich die Zahl der Untersuchten verdoppeln, so Golikowa. Damit scheint sich die Testpolitik der russischen Behörden kurzfristig umzukehren. Noch Anfang der Woche hatte das Portal rbc.ru über eine Direktive der Moskauer Stadtregierung berichtet, die die Bewohner in vier Risikokategorien aufgeteilt hatte. Damit sollte offenbar ein zu großer Andrang auf die Testlabors verhindert werden: Personen mit Auslandskontakten und Atemwegserkrankungen standen an erster Stelle, anschließend Personen mit Atemwegserkrankungen ohne Auslandskontakt, Bürger mit sonstigen langfristigen Gesundheitsproblemen und schließlich Leute ohne Symptome und Vorgeschichte. Insbesondere musste der Test bisher ärztlich verordnet sein; dies fällt nun offenbar weg.

In ihrem Vorgehen orientieren sich die russischen Behörden augenscheinlich am chinesischen Vorbild, das sich als effizient erwiesen hat: rigorose Absperrungen, manchmal über ein Maß hinaus, das dem europäischen Verstand einleuchtet. So berichteten russische Medien über den Fall eines in Hausarrest gesteckten Moskauers. Er bekam eine Geldstrafe aufgebrummt, weil er gewagt hatte, seinen Müll zum Container zu tragen und dabei von der Überwachungskamera im Eingangsbereich seines Hauses erfasst worden war. Generell setzen die russischen Behörden zur Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen auf eine Gesichtserkennungssoftware, die ursprünglich zur Verbrechensbekämpfung entwickelt worden ist und die mit den zahlreichen Überwachungskameras im öffentlichen Raum zusammengeschaltet wird.

Unterdessen sagte die russische Anti-Putin-Opposition ihre Demonstrationen gegen die geplanten Verfassungsänderungen wegen der Infektionsgefahr ab. Gleichzeitig rief sie den Präsidenten auf, die Volksabstimmung über das Projekt, die am 22. April stattfinden soll, zu verschieben. Einstweilen machte Putin keine Anstalten, dieser Forderung nachzukommen. Im Gegenteil unterzeichnete er am Mittwoch den Erlass, mit dem die Abstimmung angesetzt wird. Allerdings kann diese nach seinen Worten notfalls auch kurzfristig noch abgesagt werden, wenn es die Pandemiesituation erfordere. Zentraler Punkt der Änderungen ist, dass Putin die Option erhält, sich 2024 nochmals für zwei Amtszeiten um das Präsidentenamt zu bewerben.