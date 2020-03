US-Kolonialministerium tagt

Hintergrund: Geschichte eines Erfüllungsgehilfen

Die »Organisation Amerikanischer Staaten« (OAS) wurde am 30. April 1948 auf Initiative der USA in Bogotá (Kolumbien) gegründet. Laut eigener Charta will die Organisation mit Hauptsitz in Washington unter anderem »Demokratisierung und Menschenrechte fördern und den Frieden in der Region sichern«. Die OAS verpflichtete sich zur Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten und ist nach ihrer Selbstdarstellung darum bemüht, Streitigkeiten zwischen amerikanischen Ländern friedlich zu regeln.

Schon kurz nach ihrer Gründung wurden diese Ziele allerdings bereits unglaubwürdig, als sie 1954 nach dem von der CIA organisierten Sturz des gewählten linken Präsidenten Jacobo Arbenz in Guatemala eine Resolution formulierte, die eine »regionale kollektive Intervention« legitimierte. Im April 1961 unterstützte die OAS dann faktisch die Invasion einer von den USA finanzierten und der CIA ausgebildeten Söldnertruppe in der kubanischen Schweinebucht. Nach heftigen Protesten Havannas gegen den von der OAS tolerierten Angriff wurde Kuba im Januar 1962 in Punta del Este (Uruguay) aus der interamerikanischen Organisation ausgeschlossen und auf Drängen der USA von allen Mitgliedsländern mit einem wirtschaftlichen und diplomatischen Boykott belegt.

Über eine Million Kubaner antworteten darauf am 4. Februar 1962 auf dem Platz der Revolution mit der »Zweiten Deklaration von Havanna«, in der die Bedeutung der Kubanischen Revolution für Lateinamerika herausgestellt wurde. Es sei »falsch, die Völker in der Illusion zu wiegen, dass die herrschende Klasse auf legalem Wege entmachtet werden könnte«, heißt es in der Erklärung, deren Fazit wie folgt lautete: »Die Pflicht eines jeden Revolutionärs ist es, die Revolution zu machen«. Havanna betrachtet die OAS seitdem als Handlanger Washingtons zur Durchsetzung der US-Vorherrschaft auf dem Kontinent.

Ein wichtiges Instrument der OAS sind die seit 1994 stattfindenden »Amerikagipfel«. Auf einem Treffen im Jahr 2009 bot die OAS Kuba die Mitgliedschaft wieder an. Havanna lehnte den Eintritt zwar ab, nicht jedoch die Teilnahme am nächsten Amerikagipfel. Daraufhin kündigten mehrere lateinamerikanische Präsidenten an, dass sie die Treffen künftig boykottieren würden, wenn Kuba nicht eingeladen wird. Beim siebten Amerikagipfel in Panama kam es im April 2015 dann zu einem als »historisch« bezeichneten Zusammentreffen zwischen US-Präsident Barack Obama und dessen kubanischem Amtskollegen Raúl Castro.

Nach dem Amtsantritt Donald Trumps im Januar 2017 avancierte die OAS unter Generalsekretär Luis Almagro erneut zum Erfüllungsgehilfen der USA bei deren Kampf gegen progressive Regierungen. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro kündigte deshalb im April 2017 den Austritt seines Landes aus der OAS an. (vh)