Thüringen: Bundeswehr in Geflüchtetenunterkunft?

Berlin/Erfurt. Die Bundeswehr ist wegen der Coronaviruskrise vom Land Thüringen angefragt worden, in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (EAE) in Suhl Kontrollaufgaben zu übernehmen. Die mehr als 500 Bewohner der Einrichtung stehen wegen eines Falles einer Cornavirusinfektion unter Quarantäne. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bestätigte am Donnerstag in Berlin die Anfrage aus Erfurt. Begonnen hat dieser Einsatz aber noch nicht. Am Dienstag protestierten Geflüchtete in der EAE gegen ihre Isolierung und fehlende Tests. (dpa/jW)