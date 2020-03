Deutlich mehr sachgrundlose Befristungen

Karolin Krämer/dpa-tmn/dpa In vielen Arbeitsverträgen Standard: die Befristung

Immer mehr Menschen in Deutschland haben einen ohne Sachgrund befristeten Arbeitsvertrag. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ist ihre Zahl allein von 2017 auf 2018 um mehr als 200.000 gestiegen. Zwischen 2001 und 2018 habe sie sich mehr als verdreifacht, von 550.000 Menschen auf 1,8 Millionen. Ein Sachgrund liegt etwa bei einer Elternzeitvertretung oder einem zeitlich begrenzten Projekt vor.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf verständigt, dass Unternehmer mit mehr als 75 Beschäftigten höchstens 2,5 Prozent der Belegschaft sachgrundlos befristen dürfen. Entsprechende Verträge sollen nur noch für die Dauer von 18 statt bislang von 24 Monaten zulässig sein, bis zu dieser Gesamtdauer soll nur noch eine einmalige statt einer dreimaligen Verlängerung möglich sein. Die Befristung eines Arbeitsverhältnisses – mit und ohne Sachgrund – soll laut Koalitionsvertrag nicht mehr zulässig sein, wenn Beschäftigte zuvor bereits einen unbefristeten Vertrag bei demselben Unternehmen hatten oder wenn mehrere befristete Verträge eine Gesamtdauer von fünf Jahren erreichen. Ein Forscher des WSI schrieb dazu: »Die Regelungen im Koalitionsvertrag stellen einen brauchbaren Weg dar, die sachgrundlose Befristung in die Schranken zu weisen. Jetzt kommt es darauf an, diesen Gesetzeskraft zu verleihen.« Dies soll in diesem Jahr umgesetzt werden.

Befristet waren der WSI-Auswertung zufolge im Jahr 2018 insgesamt 3,2 Millionen Jobs in Deutschland, fast doppelt so viele wie 2001. »Befristete Beschäftigungen stellen für die zumeist jungen Betroffenen ein Problem dar, weil sie oftmals mit Einkommensarmut, Einschränkungen hinsichtlich der sozialen Teilhabe und der Familiengründung verbunden sind«, erklärten die Forscher des WSI. Sie haben für den Bericht Daten aus dem Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sowie Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet. (dpa/AFP/jW)