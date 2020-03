Keile verbieten

München. Nach zahlreichen Kreuzbandrissen bei Skispringern hat der dreimalige Olympiasieger und fünfmalige DDR-Meister Jens Weißflog gegenüber Sport-Bild (Mittwoch) erklärt: »Der Weltverband müsste regeltechnisch eingreifen, zum Beispiel Keile und Einlagen verbieten.« Durch Keile in den Schuhen verbessern Skispringer das Flugverhalten ihrer Ski, die in der Luft nicht mehr wegklappen. Bei der Landung werden die Knie jedoch durch die unnatürliche Fußstellung deutlich stärker belastet. In der vergangenen Woche hatte sich der Hesse Stephan Leyhe in Trondheim einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. (dpa/jW)