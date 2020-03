Mutige Entscheidung

Paris. Die French Open wurden wegen der Coronavirus­pandemie vom Spätfrühling (24. Mai bis 7. Juni) in den Herbst (20. September bis 4. Oktober) verlegt, wie der französische Tennisverband FFT am Dienstag abend mitteilte. Planmäßig würden sie damit nur eine Woche nach Ende der US Open in New York (31. August bis 13. September) beginnen. FFT-Präsident Bernard Giudicelli sprach von einer »schwierigen, aber mutigen Entscheidung«. Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon soll vorerst weiterhin vom 29. Juni bis 12. Juli stattfinden. (sid/jW)