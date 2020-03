Macron setzt neue Akzente

Eric Gaillard/REUTERS/Illustration Wie gewohnt inszeniert, aber was hat er tatsächlich vor? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei seiner TV-Ansprache am Montag in Paris

Frankreichs Regierung will in der aktuellen Gesundheits- und Gesellschaftskrise vor allem »die ökonomische Sicherheit des Landes garantieren«. Und das offenbar notfalls mit diktatorischen Vollmachten. In einem Interview mit dem Fernsehkanal BFM Business forderte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Mittwoch morgen »alle Beschäftigten in Betrieben, die noch aktiv und für das Funktionieren des Landes unverzichtbar sind« auf, »an ihren Arbeitsplatz zu gehen«. Am Dienstag hatte Le Maire versprochen, alle »notwendigen Maßnahmen«, zu ergreifen, um »bedrohte Unternehmen zu schützen, die Verstaatlichung inbegriffen, falls notwendig«. Staatschef Emmanuel Macron hatte den »Märkten« bereits am Montag eine Solidaritätsadresse übermittelt: Mit bis zu 300 Milliarden Euro will die Regierung Bankkredite notleidender Großunternehmen absichern.

Ein »Solidaritätsfonds« soll auch kleinen Unternehmen mit einem Geschäftsvolumen von weniger als einer Million Euro durch die Krise helfen. Die Regierung will dafür Mittel in Gesamthöhe von einer Milliarde Euro bereithalten. Am Dienstag kündigte Premierminister Edouard Philippe Soforthilfen in Höhe von 45 Milliarden Euro für Unternehmen und Beschäftigte an.

Die Coronaviruspandemie dient zugleich als Vorwand, die Macht der Exekutive weiter deutlich zu stärken. Mehrere Gesetzesvorhaben, die den Staatschef und die Regierung ermächtigen sollen, »im Rahmen der Gesundheitskrise notwendige Maßnahmen per Dekret zu legalisieren«, wurde am Mittwoch im Ministerrat unter Macrons Vorsitz diskutiert. Es soll am heutigen Donnerstag »auf demokratischem Weg«, wie der Staatschef versicherte, von der Nationalversammlung abgesegnet werden. Dort besitzt Macrons Partei »La République en marche« die absolute Mehrheit.

Die aktuelle gesellschaftliche Krise ist auch eine der neoliberalen Globalisierung. Diese ist nicht durch die Coronaviruspandemie verursacht, sondern wurde durch sie verschärfte und erst deutlich sichtbar gemacht. Frankreichs Bosse rätseln seit Montag, welchen Wirtschaftskurs der Staatschef denn nun einschlagen will. In seiner Rede an diesem Tag, der mehr als 35 Millionen Franzosen vor den Fernsehgeräten folgten, ließ Macron deutlich selbstkritische Töne anklingen. »Der Tag danach wird keine Rückkehr zum Tag davor sein,« orakelte der Präsident in seinem mehr als 20 Minuten langen Auftritt, »wir werden alle Konsequenzen ziehen müssen – alle Konsequenzen«. Gegenüber jW analysierte der Pariser Politikwissenschaftler Luc Rouban am Mittwoch: »Macrons Ansprache war verblüffend; er stellt den Neoliberalismus in Frage, spricht von Zäsur und verteidigt die öffentlichen Dienste – das ist eine Wende um 180 Grad.«

Der Präsident legte in der Rede auch dar, dass seine geplante »Rentenreform« auf Eis gelegt wird, gegen die in den vergangenen Monaten Millionen Menschen auf den Straßen der französischen Großstädte protestiert hatten. Die Gewerkschaften des Landes verlangten am Mittwoch »Schutz für die Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz«. Laurent Berger, Generalsekretär des mit rund 650.000 Mitgliedern größten Syndikats CFDT, sagte in Paris, »Priorität des Tages« sei eine entsprechende Ausrüstung der Lohnabhängigen.

Die fatal geringe Wertschätzung der Sozialdienste durch die aktuelle Regierung ist nach Ansicht der französischen Ärzteschaft Ursache für den zum Teil »katastrophalen« Personalmangel in den öffentlichen Krankenhäusern des Landes in Zeiten der Pandemie. Noch im Mai 2018 hatte Macron im Kreis seiner Minister gespottet, der Staat füttere ein seiner Meinung nach wenig effektives Gesundheitssystem mit einer »wahnsinnigen Kohle« durch. Für Emmanuel Baron, Direktor des Pariser Forschungsinstituts Epicentre der Organisation »Ärzte ohne Grenzen«, hat das Coronavirus die Fehler »unseres Gesundheitsystems und des sozioökonomischen Modells entlarvt«. In einem Interview mit der Pariser Tageszeitung Libération klagte Baron: »Es musste wohl erst zu einer Gesundheitskrise dieser Größenordnung kommen, um zu verstehen, welchen (ökonomischen, jW) Zwängen das Krankenhauspersonal täglich ausgesetzt ist. Und um zu verstehen, dass die Gesundheit nicht einfach als ein Marktsektor wie alle anderen verstanden werden darf«.

Mit scharfer Kritik am Umgang der Regierung mit der »sanitären Katastrophe« meldete sich Macrons frühere Gesundheitsministerin Agnès Buzyn öffentlich zu Wort. Der Staatschef hatte die Ärztin erst vor einem Monat und gegen ihren ausdrücklichen Wunsch in den Kampf um das Amt des Pariser Bürgermeisters geschickt. Bei den Kommunalwahlen am Sonntag landete sie lediglich auf dem dritten Platz und gab auf. In einem Gespräch mit der Pariser Tageszeitung Le Monde sagte Buzyn am Mittwoch in Bezug auf den Wahlkampf: »Von Beginn an dachte ich nur an eine einzige Sache – das Coronavirus. Wir hätten alles sofort einstellen müssen. Das war eine Farce.« Buzyn versicherte, sie habe Premierminister Philippe »schon im Januar« in ihrer Funktion als Gesundheitsministerin davon abgeraten, an den Wahlterminen am 15. Und 22. März festzuhalten. Inzwischen wurden die eigentlich für kommenden Sonntag geplanten Stichwahlen auf den Sommer verschoben.