Schwarze Null trotz Pandemie

Annegret Hilse/REUTERS Bis zum finalen Kassensturz soll es bei der »schwarzen Null« bleiben: Finanzminister Scholz (SPD)

Die Bundesregierung plant für den Haushalt 2021 ungeachtet der Corona-Krise vorerst weiter mit einer »schwarzen Null«. Das geht aus den Eckpunkten von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für den Etat hervor, die am Mittwoch vom Kabinett beschlossen wurden. Scholz erwartet durch die Krise auch finanziell »erhebliche Auswirkungen«, will diese aber erst später in den Haushaltsplan einrechnen. Den Eckpunkten zufolge soll das Haushaltsvolumen im kommenden Jahr 370,3 Milliarden Euro betragen. Für Investitionen sind demnach wie bereits 2020 erneut 42,9 Milliarden Euro eingeplant. Der Kabinettsbeschluss umfasst neben den Eckpunkten für den Etat 2021 auch die Werte für den Finanzplan bis 2024. Hier ist bislang ebenfalls keine Neuverschuldung vorgesehen.

Mit einem Nothilfeprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro will Schleswig-Holstein wirtschaftliche Folgen der Coronakrise abfedern. Der Landtag beschloss am Mittwoch einstimmig einen Nachtragshaushalt für 2020 mit entsprechenden Kreditermächtigungen. Nötig war dafür nach den Regularien der »Schuldenbremse« in der Landesverfassung eine Zweidrittelmehrheit.

Am Mittwoch wurden weitere geplante Großveranstaltungen wegen der Coronaviruspandemie abgesagt. Auch die diesjährige Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin entfällt. Darauf verständigten sich nach Angaben der ILA vom Mittwoch deren Veranstalter, der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie und die Messe Berlin, nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung der Messe Berlin. Die ILA sollte vom 13. bis 17. Mai in Schönefeld bei Berlin stattfinden.

Unterdessen will die Stadt Halle als erste deutsche Großstadt die Bundeswehr um Hilfe bitten. Das teilte Oberbürgermeister Bernd Wiegand am Mittwoch mit. Am Dienstagabend hatte die Stadt bereits den Katastrophenfall ausgerufen. In Halle waren am Mittwoch 38 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Am Dienstag hatte es einen sprunghaften Anstieg der Fälle von 8 auf 27 gegeben.

Das Robert-Koch-Institut in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 8.198 angegeben – eine Zunahme um 1.042 Personen gegenüber dem Vortag. Zwölf Todesfälle seien inzwischen registriert. Die US-amerikanische Johns-Hopkins-Universität meldete 10.069 Infizierte. (dpa/AFP/jW)