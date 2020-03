Mehr EU-Geld für Erdogan

Marko Djurica/REUTERS Kurze Rast eines Flüchtlings auf einer Straße in der Nähe des türkischen Grenzübergangs Pazarkule (10.3.2020)

Die Bundesrepublik und Frankreich haben sich zu einer Aufstockung der EU-Mittel für die Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei bereit erklärt. Alle Seiten hätten sich klar zu dem Flüchtlingspakt mit Ankara bekannt, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag abend in Berlin nach einer Videokonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dem französischen Staatschef Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson.

Das Büro des französischen Staatschefs Macron teilte mit, die Beteiligten seien sich einig gewesen, die humanitäre Hilfe für Zivilisten aufzustocken. In der Türkei leben etwa vier Millionen Flüchtlinge, die meisten kommen aus dem Nachbarland Syrien. In bezug auf die »Flüchtlingskrise« sowie die NATO- und EU-Beziehungen sei Erdogan zu einer »Reihe von Klarstellungen« aufgefordert worden, erklärte der Élysée-Palast.

Die EU wirft der Türkei vor, die Migranten als Druckmittel zu missbrauchen. Die Türkei wiederum beschuldigt die EU, ihre Zusagen aus dem im März 2016 geschlossenen Flüchtlingsabkommen nicht einzuhalten.

Sevim Dagdelen, Außenexpertin der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss erklärte dazu am Mittwoch, die »Willfährigkeit der Bundesregierung« gegenüber Erdogan sei »unerträglich«. Merkel, Macron und Johnson würden »die brutale Erpressungspolitik Erdogans und den völkerrechtswidrigen Krieg des Autokraten an der Seite der islamistischen Terrororganisation Al-Qaida in Syrien« belohnen. Die Bundesregierung sei mit weiteren Finanzhilfen »mitverantwortlich für die Schaffung neuer Fluchtursachen in der Region«, so Dagdelen.

Unterdessen ist es in der Nacht zum Mittwoch an der griechisch-türkischen Grenze erneut zu Zwischenfällen am Übergang von Kastanies/Pazarkule gekommen. Etwa 500 vor allem jugendliche Flüchtlinge versuchten, den Grenzzaun auf griechischer Seite niederzureißen. Gegen vier Uhr seien die Migranten zurück in ein provisorisches Lager in Pazarkule gegangen, wie Augenzeugen berichteten. (AFP/dpa/jW)