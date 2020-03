Europarat verurteilt Rassismus in BRD

Matthias Balk/dpa Anhänger der NPD bei Kundgebung in Berlin (17.6.2012)

Der Europarat hat weitverbreiteten und institutionellen Rassismus in der Bundesrepublik angeprangert. »Islamophobie ist sehr präsent, und der öffentliche Diskurs ist zunehmend fremdenfeindlich geworden«, warnte dessen Kommission zur Bekämpfung von Rassismus und Intoleranz (englisch ECRI) in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht, der das Ergebnis der »sechsten Prüfungsrunde« ist. Darin identifiziert das Gremium der internationalen Organisation mit Sitz in Strasbourg neben dem politischen Aufstieg extrem rechter Kräfte – womit unter anderem die AfD und ihre Präsenz in zahlreichen Parlamenten gemeint sein dürfte – eine Reihe »institutioneller Verfehlungen« als Ursache. in dem Bericht wird zudem festgestellt, dass sich rassistische Denkmuster in der BRD auf den allgemeinen politischen Diskurs ausgewirkt haben. Die Experten führen dabei an, dass »die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten angestiegen ist«.

So sei es den Autoren zufolge nicht akzeptabel, dass Asylsuchende, die Opfer von »Hassverbrechen« geworden sind, ausgewiesen würden, bevor sie im Gericht aussagen können. Besonders bei ihrem Besuch im von der CDU regierten Freistaat Sachsen sei die ECRI-Delegation auf derartige Fälle gestoßen. Dort würden zudem Ermittlungen wegen sogenannter Hassverbrechen häufig eingestellt oder die Motive der Täter nicht ausreichend beleuchtet.

Mitglieder der Delegation fanden dem Bericht zufolge außerdem vielfach Hinweise darauf, dass »Racial Profiling« bei der deutschen Polizei weit verbreitet ist, Personenkontrollen also häufig anhand von Merkmalen wie etwa der Hautfarbe und aufgrund rassistischer Vorurteile durchgeführt werden. Viele Dienststellen und Polizeivertreter seien sich jedoch »dieser Praxis nicht bewusst oder weigern sich zuzugeben, dass sie existiert«, hieß es von der Kommission ECRI. Die Experten empfehlen den Polizeibehörden, dieses Problem gründlich zu untersuchen beziehungsweise sich Untersuchungen nicht zu verwehren, »damit dieser Form des institutionalisierten Rassismus ein Ende gesetzt wird«.

Der Europarat ist eine supranationale Organisation mit Sitz in Strasbourg, die am 5. Mai 1949 durch den Vertrag von London gegründet wurde. Ihm gehören heute 47 Staaten an, darunter auch Staaten außerhalb der Europäischen Union wie die Türkei oder Russland. Nach eigenen Angaben wurde die European Commission against Racism and Intolerance, kurz ECRI, von den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten des Europarats 1993 gegründet, um »wachsende Probleme mit allen Formen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit« zu bekämpfen. (AFP/jW)