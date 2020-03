Viele Fragezeichen

gemeinfrei

Um es einmal deutlich auszudrücken, und ich spreche da sicherlich im Namen aller Anwesenden, wir sind unter uns und in der Villa Massimo gut aufgehoben. Mitten in Rom leben wir abgeschottet von der Stadt. Wir bekommen weiterhin die Stipendien ausgezahlt. Wir können arbeiten und uns auf dem Gelände frei bewegen. Wir halten untereinander solidarischen Kontakt. Jeden Tag werden wir über aktuellste Entwicklungen informiert. Heute war die Familienzusammenführung das große Thema. Zwei Stipendiaten möchten in diesen Zeiten lieber mit ihren Lebenspartnern zusammen sein. Ob es Einwände gibt, wurden wir reihum gefragt. Natürlich sprachen sich alle dafür aus. Und so werden sie also demnächst zu uns stoßen und unter Wahrung der üblichen Sicherheitsgebote mit uns unter einem Dach wohnen.

Wie sich die Dinge entwickeln werden, kann man nicht sagen. Termine werden verschoben, immer wieder sehen wir unsere Vorhersagen von unerwarteten Vorgängen ad absurdum geführt und als hinfällig entkräftet. Die Realität übertrifft sich selbst. Die Amerikanische Akademie, heißt es im Garten der Villa, schickt ihre Stipendiaten nach Hause. Betroffenes Schweigen am großen Tisch. Unsere Aufenthaltsdauer endet in gut drei Monaten. Dann fahren wir nach Hause, und die Villa bereitet sich auf die Neuen vor. Was aber, wenn es, wie so oft, wieder ganz anders kommt? Wenn die Neuen nicht nach Rom einreisen dürfen, man uns einfach nicht aus Italien rauslassen will?

Unsere Vorhaben für die nahe Zukunft werden zu Papier und von der Realität geschreddert. Niemand von uns will absichtlich den Teufel an die Wand malen, doch der Rotstift, mit dem unsere Pläne, Ziele, Absichten durchkreuzt werden, ist der, mit dem man Beelzebub die Hörner pinselt. Je intensiver ich mich so hineinsteigere, desto seltsamer erscheint mir der Anfang meines gerade geschriebenen Textes. Um es einmal deutlich auszudrücken, und ich spreche da sicherlich im Namen aller Anwesenden, wir sind unter uns und in der Villa Massimo gut aufgehoben.