Heiße Luft aus Brüssel

Michael Kappeler/dpa Allgemeinplätze statt Ankündigung konkreter Maßnahmen: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD)

Von »kriegsähnlichen Verhältnissen« sprach der Vorsitzende der Euro-Gruppe, Mário Centeno, am Montag nach einer Videoschalte der Finanzminister des Währungsverbundes. Die EU werde »alles Notwendige und mehr« tun, um die Wirtschaft in der aktuellen Krise zu stützen. Doch auch nach der fünfstündigen Konferenz bleibt ihre Rolle im Kampf gegen die Folgen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus marginal. In einer gemeinsamen Erklärung »begrüßte« die Runde anschließend die bereits getroffenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Mitgliedsstaaten und den Vorschlag der EU-Kommission, die strikten Fiskalregeln zu lockern, um gegen die Pandemie und deren ökonomischen Folgen angehen zu können. Darüber hinaus verständigten sich die Minister auf ein Paket mit »koordinierten Maßnahmen«.

Darin sind einerseits Vorhaben aufgelistet, die zwar auf nationalstaatlicher Ebene umgesetzt werden sollen, zu denen man sich aber gegenseitig verpflichtet habe. »Automatische Stabilisatoren« sollen ihre Wirkung entfalten dürfen, und vorübergehende Maßnahmen sollen ergriffen werden, etwa zur Stärkung der Gesundheitssysteme und um die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen aufrechtzuerhalten. Über solche gegenseitigen Zusicherungen hinaus gefallen den Finanzministern bereits getätigte Zusagen anderer EU-Institutionen, etwa die »Investitionsoffensive« der Kommission oder die geldpolitische Lockerung durch die Europäische Zentralbank. Zukünftig will man zudem regelmäßig beraten, was noch alles an »koordiniertem Vorgehen« notwendig ist. Da war viel heiße Luft, einen substantiellen »europäischen Beitrag« enthält das »Paket« indes nicht.

Aus der Runde der Finanzminister kamen vor allem die üblichen Worthülsen. »Die Euro-Gruppe« habe gezeigt, »dass Europa fest entschlossen ist, der Herausforderung standzuhalten«, äußerte etwa Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach der Konferenz. Das werde »auch gelingen, weil wir unsere Kräfte bündeln und solidarisch handeln.« Erkennbar wird diese »Solidarität« in den bisherigen Beschlüssen allerdings nicht, weder in der Erklärung der Finanzminister noch im Ende vergangener Woche präsentierten »Maßnahmenpaket« der Kommission. Das Gros der darin aufgelisteten Vorhaben zielt darauf ab, den Mitgliedsstaaten nicht allzu viele Steine in den Weg zu legen, beispielsweise indem die strikten Beschränkungen staatlicher Beihilfen für Unternehmen vorübergehend etwas laxer ausgelegt werden.

Auch die verkündete Lockerung des Stabilitätspakts bleibt vage. Dessen Flexibilität solle vollumfänglich genutzt, bestehende Spielräume ausgeschöpft werden, und notwendige Maßnahmen dürften an den Fiskalregeln nicht scheitern, heißt es bei der EU-Kommission. Das Regelwerk soll allerdings weder abgeschafft, geändert noch ausgesetzt werden. Ob dieser Kurs angesichts der gegenwärtigen Dynamik haltbar ist, muss sich zeigen. Gerade Italien, der am härtesten von der Pandemie betroffene Mitgliedsstaat, leidet seit Jahren wegen seiner hohen Verschuldung unter dem permanenten Kürzungsdruck durch die EU-Regeln. Es wird durch zwingend erforderliche Investitionsmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung absehbar in einen noch schärferen Widerspruch zur verlangten »Haushaltsdisziplin« geraten.

Eine Aussetzung der »Schulden- und Defizitregeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes« hatte vor der Finanzministerkonferenz etwa der Kovorsitzende der Linksfraktion im EU-Parlament, Martin Schirdewan, gefordert, um »alle notwendigen Investitionen durch die Mitgliedsstaaten zu ermöglichen«. Die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament hatte sich dafür ausgesprochen, ein umfassendes Konjunkturprogramm über den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) aufzulegen. Die FDP-EU-Politikerin Nicola Beer sagte, es brauche schon jetzt einen Konsens für einen Wachstumspakt für die Zeit nach der Pandemie. Hinter alldem bleiben die bisherigen Verkündungen der EU-Institutionen weit zurück.

Doch auch im Mutterland der »schwarzen Null« hat längst nicht jeder Verantwortliche begriffen, dass strikte Haushaltsdisziplin derzeit ein besonders schlechtes Konzept ist. So kündigte der Bundesfinanzminister am Montag an, zunächst weiter auf einen ausgeglichenen Haushalt zu setzen und auch an der Schuldenbremse festzuhalten. Zuvor hatte Bayern mitgeteilt, letztere für ein Jahr auszusetzen. Laut Scholz besteht dazu kein Anlass.

Alles tun, was notwendig ist, und sich besser koordinieren wollen derweil auch die sogenannten G-7-Staaten (USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Kanada und Italien). In einer gemeinsamen Mitteilung der beteiligten Staats- und Regierungschefs hieß es am Montag, die am meisten betroffenen Arbeiter, Firmen und Branchen sollen sofort unterstützt werden. Man wolle sich um das Aufrechterhalten internationaler Lieferketten kümmern. Koordiniert werden die gemeinsamen Anstrengungen demnach durch die US-amerikanische G-7-Präsidentschaft.