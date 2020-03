Angst vor Corbynisierung

Henry Nicholls/Reuters Menschen mit Schutzmasken im Regierungsviertel in London (17.3.2020)

Lange hat die britische Regierung geschlafen, nun wird auf die »Coronakrise« reagiert – wenn auch auf typisch halbherzige, neoliberale Weise. Am Montag verkündete Premierminister Boris Johnson die »Empfehlung«, Kneipen, Restaurants und Kultureinrichtungen zu schließen. Es war kein Verbot, dennoch verkündeten im Anschluss die größten Museen, Kultureinrichtungen sowie Kinoketten die Einstellung des Betriebs. Auch die Einkaufsstraßen machen dicht. Nur Lebensmittelmärkte, Bäckereien, Apotheken und ähnliche Geschäfte bleiben offen.

Zahlreiche Unternehmerverbände richten seither Hilferufe an die Regierung – sie solle Notpakete schnüren, um die Liquidität zu sichern. Der Gastronomieverband »UK Hospitality« geht beispielsweise davon aus, dass die meisten seiner Mitglieder spätestens in sechs Wochen zahlungsunfähig sind. Der Handelsverband »British Retail Consortium« äußerte am Dienstag »ernsthafte Sorgen« und forderte ein »Finanzpaket zur Rettung der Unternehmen«. Der Konzern Virgin Group des Milliardärs Richard Branson veranschlagte, dass zur Rettung der britischen Luftfahrtgesellschaften – unter anderem auch der eigenen Unternehmen – 7,5 Milliarden Pfund benötigt würden. Der Dachverband privater Eisenbahnkonzerne rief die Johnson-Regierung zu umfangreichen Subventionsmaßnahmen auf – ansonsten drohe eine »ungeplante Corbynisierung«, also Verstaatlichung.

Noch bis Sonntag glaubte die britische Regierung, sich nicht weiter mit dem Coronavirus beschäftigen zu müssen. Der Plan: Über 60 Prozent der Bevölkerung stecken sich mit dem Virus an und entwickeln daraufhin eine sogenannte Herdenimmunität. Das würde dann auch denen zugute kommen, die sich nicht angesteckt haben. Der Haken daran: Bislang ist vollkommen unklar, ob auf eine Infektion auch eine dauerhafte Immunität folgt. Zudem wird diese Strategie der Handhabung von Epidemien meist verfolgt, wenn es bereits einen Impfstoff gibt. Das trifft aber auf das Coronavirus nicht zu.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat deshalb den britischen Ansatz in den vergangenen Tagen zunehmend kritisiert. Zur Kehrtwende fühlte sich die Regierung schließlich auch deshalb bewogen, weil ein über das Wochenende an die Öffentlichkeit gekommener Bericht der englischen Gesundheitsbehörde davon ausging, dass potentiell acht Millionen infizierte Menschen in ohnehin überlasteten Krankenhäusern versorgt werden müssten, wenn die Regierung mit ihrer bisherigen Strategie fortfahre.

Schon ohne Coronaviren sind 80 Prozent der britischen Intensivstationen belegt. Außerdem verfügt das gesamte britische Gesundheitssystem (NHS) derzeit nur über 5.000 Atemschutzmasken. Die Tageszeitung Guardian veröffentlichte am Montag den Artikel eines namentlich nicht genannten Arztes, der über Anweisungen der Gesundheitsbehörde klagte, wonach Ärzte auf Schutzbekleidungen wie zum Beispiel Masken verzichten sollten. Die Behörde habe den Ärzten gesagt, die neue Erkrankung durch SARS-CoV-2 sei wie ein »grippaler Infekt im Herbst« zu betrachten. Es könne angenommen werden, dass das Virus sich unter dem Gesundheitspersonal schon stark ausgebreitet habe – dabei fehlen auch ohne »Coronakrise« bereits 100.000 Pflegekräfte in Großbritannien.

Für die lohnabhängige Bevölkerung ist das Virus ohnehin eine Katastrophe. Einen Anspruch auf staatliches Krankengeld hat nur, wer mindestens 118 Pfund in der Woche verdient und außerdem nicht in einem prekären Arbeitsverhältnis steht. 900.000 Beschäftigte mit Null-Stunden-Verträgen haben somit keinen Anspruch auf Krankengeld. Dieses ist mit 18 Pfund pro Tag sowieso extrem niedrig. Insbesondere im Fall einer sich über mehrere Wochen hinziehenden Selbstisolation oder Quarantäne scheint fragwürdig, wie damit der Alltag bestritten werden soll.

Die Labour-Partei fordert deshalb inzwischen ein Verbot von Zwangsräumungen, wenn Mieter aufgrund des Virus mit ihren Zahlungen in Verzug kommen. Viele britische Gewerkschaften, darunter die Großgewerkschaft Unite, fordern einen gesetzlichen allgemeinen Anspruch auf Krankengeld, unabhängig von Anstellungsverhältnis, sowie eine Erhöhung des Tagessatzes.