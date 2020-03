»Ihre Situation spielt kaum eine Rolle«

Christian-Ditsch.de Hinweis in einem Berliner Supermarkt (14.3.2020)

Es scheint in Zeiten des sich ausbreitenden Coronavirus, als herrsche in den Lebensmittelläden hierzulande täglich Ausnahmezustand. Was müssen die Beschäftigten dort ertragen?

Die Kontakte zu den Kunden und Kundinnen belasten die Beschäftigten in der jetzigen Lage enorm. Viele dieser Kunden sind gereizt oder frustriert, weil bestimmte Waren nicht erhältlich sind. Dabei könnte alles verfügbar sein, wenn nicht einzelne über jedes Maß hinaus Lebensmittel und andere Produkte horten würden. Die Arbeitsbelastung steigt auch dadurch, dass so viel gekauft und entsprechend viel kassiert, bestellt und wieder aufgefüllt werden muss. Die Kolleginnen und Kollegen im Großhandel sind genauso von diesem ständigen Ausnahmezustand betroffen. Im Grunde haben wir seit drei Wochen eine Situation, die die Grenzen der Belastbarkeit der Beschäftigten übersteigt.

Was tun die Unternehmen, um den Beschäftigten ihren Arbeitsalltag zu erleichtern?

Die Situation und die Belastungen für die Beschäftigten im Handel spielen bei der aktuellen Debatte kaum eine Rolle. Damit wird ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Im Handel werden hierzulande tagtäglich 50 Millionen Kunden bedient. Es wäre dringend nötig, den hygienischen Schutz zu erhöhen, etwa durch Sicherheitsabstände zwischen den Kunden oder zwischen ihnen und der Kasse. Desinfektionsmittel muss bereitgestellt werden, und die Beschäftigten benötigen vor allem Pausen und Entlastung, um nicht selbst krank zu werden. Denn die extremen Belastungen schwächen letztlich das Immunsystem, und das bedeutet eine leichtere Infizierbarkeit durch das Coronavirus.

In den Lebensmittelläden und Drogeriemärkten herrscht Ausnahmezustand, während andere Geschäfte leer bleiben oder zwangsweise wegen der Coronapandemie geschlossen werden. Was muss hier passieren?

Die Arbeitgeber müssen endlich ihrer Verantwortung gerecht werden. Umgehend nach den ersten Einschränkungen bei Veranstaltungen und im Kulturbetrieb haben sich Wirtschaftsvertreter zu Wort gemeldet und staatliche Hilfen gefordert. Hier hat die Bundesregierung sehr schnell Unterstützung zugesagt: Kurzarbeit, Steuerstundungen und Kredite sollen die Wirtschaft stützen. Doch wir fordern, dass Politik und Arbeitgeber den Beschäftigten unter die Arme greifen. Wer etwa in einem Kaufhaus arbeitet oder bei einem Modefilialisten, der wird nun möglicherweise zwangsweise in Kurzarbeit geschickt. Doch angesichts der ohnehin nicht sehr üppigen Gehälter, die Menschen im Handel verdienen, und in Anbetracht der hohen Teilzeitquote wird das Kurzarbeitergeld nicht reichen. Deshalb sollten die Unternehmen, die ja sehr gute Gewinne eingefahren haben, bis auf weiteres den Beschäftigten die Differenz zum vollen Gehalt zahlen. Schließlich wollen die Kollegen aus dem Handel ja arbeiten, viele dürfen es aber wegen der besonderen Situation nicht. Das kommt einem Annahmeverzug gleich. Das heißt: Der Arbeitnehmer bietet seine Arbeitsleistung an und ist nicht dafür verantwortlich, dass der Arbeitgeber sie nicht annimmt oder derzeit nicht annehmen kann. Das Geschäftsrisiko darf nicht auf die Beschäftigten verlagert werden.

In Bayern plant Ministerpräsident Markus Söder, die Öffnungszeiten bei den Lebensmittelketten auszuweiten. Damit solle die Versorgung der Menschen besser sichergestellt werden. Welche Position vertritt Verdi in dieser Frage?

Die Bayerische Staatsregierung hat wohl den Schuss nicht gehört! Ausgeweitete Öffnungszeiten tragen nicht zu einer höheren Versorgungssicherheit bei. Statt dessen belasten sie die Beschäftigten und ihre Familien noch mehr und erschweren die Personalbesetzung in den Läden, so dass am Ende die Versorgung eher gefährdet als gesichert wäre.

Ich habe den Eindruck, dass die Bayerische Staatsregierung die Coronaviruskrise zum Anlass nimmt, das bestehende Ladenschlussgesetz gänzlich zu kippen. Und das werden wir zusammen mit unseren kirchlichen Bündnispartnern in der »Allianz für den freien Sonntag« mit allen Mitteln verhindern und bekämpfen. Über den Umweg, in Bayern sonntags die Läden zu öffnen, möchten manche bundesweit die Sonntagsschließungen für Geschäfte aushebeln. Das darf nicht passieren.