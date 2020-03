Risikogruppe Arbeiter

Matthias Rietschel/Reuters Schutzlose Beschäftigte: Bei VW kann der empfohlene Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden (Werk in Zwickau)

Der letzte macht das Licht aus. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, haben Großkonzerne angekündigt, die Produktion einzustellen. In den europäischen Volkswagen-Werken soll ab Freitag für die kommenden zwei bis drei Wochen kein Auto vom Band rollen – in China laufen die VW-Fabriken hingegen wieder auf Hochtouren.

Der Betriebsrat kritisierte, die geplante Aussetzung sei zu spät erfolgt. In den vergangenen Tagen hatte es auch in deutschen VW-Werken erste bestätigte Fälle von Infektionen gegeben. In den Montagelinien werde Schulter an Schulter an Fahrzeugen gearbeitet. Das Robert-Koch-Institut empfehle jedoch Mindestabstände, die an den einzelnen Arbeitsstationen oft nicht einzuhalten seien. Es sei nicht mehr einzusehen, warum die Arbeiter »ohne eine klare Ansage und ohne klare Worte aus dem Management für ein paar hundert Autos mehr eine Ansteckung riskieren sollen, die sie dann womöglich früher oder später nach Hause in ihre Familien tragen«, teilte der VW-Betriebsrat mit. Weitere Autokonzerne, darunter die VW-Töchter Audi und Skoda, der Opel-Mutterkonzern PSA, Daimler, Renault, Fiat-Chrysler und Ford, kündigten an, weltweit die Produktion zu drosseln bzw. auszusetzen.

Auch der stationäre Handel wurde weiter eingeschränkt. IKEA kündigte an, ab sofort alle Filialen in Deutschland dichtzumachen. Wie der »Handelsverband Deutschland« (HDE) mitteilte, blieben zahlreiche Unternehmen auf ihren Waren sitzen. Laut HDE verliere der Handel mit jedem Tag der Schließung insgesamt 1,15 Milliarden Euro Umsatz. Für den Onlineriesen Amazon ergeben sich durch die Pandemie hingegen neue Gewinnchancen. Der Konzern sucht allein in den USA 100.000 neue Voll- und Teilzeitkräfte, um den Anstieg der Bestellungen zu bewältigen.

In der Krise entledigen sich Unternehmen für sie lästiger Kosten. Die Anfrage nach Kurzarbeit bei der Bundesagentur für Arbeit »geht durch die Decke«, sagte eine Sprecherin am Dienstag gegenüber Reuters. Der Beratungsbedarf sei um »ein Zigfaches gestiegen«.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) forderte angesichts der Coronaviruspandemie Sonderregelungen für Geringverdiener. »Wenn nur 60 oder 67 Prozent des Lohnausfalls bei Kurzarbeit ersetzt werden, bedeutet das für viele Beschäftigte erhebliche Einkommensverluste«, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Unternehmer bekämen 100 Prozent der Sozialabgaben bei Kurzarbeit erlassen. Bei längerem Fernbleiben vom Arbeitsplatz oder geringerer Arbeitszeit müssten Lohnfortzahlungen garantiert werden.

An den Börsen stagnierten die Kurse am Dienstag erstmals. Nachdem Spekulanten mit kurzfristigen Wetten auf sinkende Werte den Absturz in den vergangenen Tagen beschleunigt hatten, zog die EU-Finanzaufsicht ESMA am Montag abend die Reißleine. Ab sofort werde die Meldeschwelle für Nettoleerverkäufe bei allen Aktien auf 0,1 Prozent herabgesetzt. Die Regel bleibe drei Monate in Kraft. Solange füttert die EZB Finanzhaie mit Konjunkturpaketen. Wie die Zentralbank am Dienstag mitteilte, wurden Geldhäusern im Euro-Raum seit der vergangenen Woche bereits 109,1 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Nur ein kleiner Wermutstropfen für die Superreichen bleibt: Der Schweizer Luxusuhrenhersteller Rolex macht bis zum 27. März dicht.