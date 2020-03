Belo Horizonte. Mit 44 Jahren beendete der frühere Bundesligastar Marcelinho am Sonntag in der regionalen Meisterschaft seines brasilianischen Bundeslandes Paraiba seine Karriere. Er wird nun Kotrainer beim Klub Desportiva Perilima, für den er zuletzt gespielt hat. Demnächst will er ein Praktikum bei Hertha BSC absolvieren. Mit den Berlinern spielte er von 2001 bis 2005 oben in der Bundesliga mit. (sid/jW)