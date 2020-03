Es gibt kein nach Corona

jW Auch die Sixtinische Kapelle ist in diesen Tagen verwaist ...

Wir leben und arbeiten hier in zehn Studios. Etwas entfernt von uns steht das schmale Haupthaus, in ihm sind die Büros, und in besseren Zeiten wirbeln hier zig Mitarbeiter herum. Lieferanten, Kurzbesucher, Gäste, Römer, Ehemalige, Haushandwerker, Gärtner gehen ein und aus. Jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es dort nur noch einen Praktikanten, den Mann für alles und die Chefin.

Die Bewohnerin von Studio Nummer eins war zu der Zeit, als Italien gesperrt wurde, in Berlin. Sie meint, Anfang April wieder bei uns zu sein. Wir lassen sie in diesem irren Glauben. Wir haben uns aus ihrem Kühlschrank bedient, ihre Pflanzen zu uns genommen. Die zwei von Nummer fünf sind gestern in aller Herrgottsfrühe mit ihren Fahrrädern ins leere Rom geradelt, angezogen wie Sportler beim Training, zur Tarnung. Sie wurden zeitweise von fünf Polizisten begleitet. Was sie uns von der entvölkerten Metropole zu berichten hätten, wollen wir wissen. Alles sehr gespenstisch, die touristischen Stätten verwaist, nur noch Obdachlose in den Straßen, sonst niemand weiter zu sehen. Ob sie ihre Dokumente vorzeigen mussten? Name, Geburtsort, Herkunftsland, Wohnort in Rom, Telefonnummern, Mailadresse, erreichbare Kontaktpersonen. Mussten sie nicht, hatten sie aber brav dabei, wie wir alle, von der Deutschen Botschaft dazu verdonnert.

Einkaufen dürfen wir, aber immer nur eine Person und in der nächstliegenden Einrichtung. Andrea und ich sind trotzdem zu zweit los und statt dessen in den nahen Markt gegangen. Solange er noch geöffnet hat. Unendlich viel Zeit damit zugebracht, in einer superlangen Schlange in Riesenabständen zu stehen. Glück für uns, die kleine Markthalle. Polizei und Aufpasser auch dort allgegenwärtig. Gehen richtig dazwischen, fordern die Leute auf, Abstand zu halten. Am Stand die Nummer ziehen, nichts anfassen, nur drauf zeigen, sich vom Personal bedienen lassen.

Am Abend haben wir dann ein Essen gegeben, den Praktikanten aus Nummer drei, den Komponisten aus Nummer vier und die Nummer fünf ebenfalls eingeladen, weil sie allein in ihren Studios hocken, im Vergleich zu uns die härteren Lebensprüfungen durchstehen müssen. Es gab Kohlrouladen, für die Vegetarier Linsensuppe mit Ingwer. Wir haben über alles gesprochen, auch darüber, wie es danach sein wird. Einhellige Zustimmung erhielt ich für den Satz: Es gibt kein nach Corona, weil es kein vor Corona gegeben hat.