»Wir sind kein staatlicher Freiwilligendienst«

Britta Pedersen/dpa Coronavirus: Organisierte Nachbarschaftshilfe – wie hier im Berliner Stadtteil Wedding

Alte Menschen und solche mit Vorerkrankungen sind besonders durch die Coronaviruspandemie betroffen. Sie fordern dabei den »Aufbau solidarischer und selbstorganisierter Nachbarschaftsstrukturen«. Wie können die konkret aussehen?

Zunächst haben wir in den »sozialen Netzwerken« Gruppen und Foren geschaffen, die im Falle einer Gefährdung oder notwendigen Quarantäne dem gegenseitigen Austausch von Menschen aus der direkten Nachbarschaft dienen und gegenseitige Hilfe erleichtern sollen. Druckvorlagen für Fluraushänge in mehreren Sprachen werden geteilt, die dann in Mietshäusern ausgehängt werden können, um konkrete nachbarschaftliche Unterstützung, etwa bei Einkäufen und Besorgungen, zu organisieren.

Haben Sie in Berlin ein Schwerpunktgebiet, in dem Sie begonnen haben?

Ja, wir leben im Nordberliner Stadtteil Wedding. Wir sind dort seit 2012 aktiv und begreifen unseren Kiez als Ausgangspunkt für politische Organisierung und gesellschaftliche Veränderungen.

Warum gerade dort?

Als linke Stadtteilorganisierung kämpfen wir gemeinsam mit anderen Initiativen langfristig gegen hohe Mieten, rassistische Polizeikontrollen und schlechte Arbeitsbedingungen in unserem Kiez. Wir können durch unsere beständige Arbeit auf viele Erfahrungen zurückgreifen und haben breite solidarische Strukturen entwickelt. Auf dieser Basis konnten wir bereits innerhalb der ersten 24 Stunden über 800 Leute in einem Telegram-Chat und 400 Menschen in einer Facebook-Gruppe sammeln, um in der aktuellen Situation weitere Schritte zu koordinieren.

Wollen Sie Ihr Projekt auf andere Ortsteile ausdehnen?

Solidarität ist überall notwendig. Deshalb haben wir eine Infografik erarbeitet, die unser Vorgehen in den zurückliegenden Tagen darstellt, und diese in »sozialen Netzwerken« zur Verfügung gestellt. Wir machen nun erste Erfahrungen und freuen uns, dass ähnliche Aktionen bereits in vielen anderen Berliner Stadtbezirken – z. B. in Pankow und Neukölln – sowie in weiteren Städten ins Leben gerufen wurden. Eine zukünftige Koordinierung der Netzwerke ist nicht ausgeschlossen und kann ein nächster Schritt sein.

Bundesweit beginnen sich Hilfsbereite unter dem Hashtag »Nachbarschaftschallenge« zu organisieren. Beteiligen Sie sich daran?

Grundsätzlich finden wir es sehr gut, wenn Nachbarn gerade jetzt solidarisch zusammenstehen, unter welchem Schlagwort auch immer. Gleichzeitig ist es uns wichtig, unsere Solidarität mit der Kritik an der herrschenden Politik zu verbinden, die die Gesundheitsversorgung in den vergangenen Jahrzehnten kaputtgespart hat, was jetzt dafür sorgt, dass Ärzte und das Pflegepersonal der Coronakrise unter widrigsten Bedingungen begegnen müssen. Wir sind kein staatlicher Freiwilligendienst. Im Falle einer Entspannung der Lage müssen Konsequenzen im Sinne von Beschäftigten und Patienten gezogen werden. Bereits in wenigen Tagen wurden riesige Summen für große Unternehmen zur Verfügung gestellt, prekär Beschäftigte, Honorarkräfte oder Leiharbeiter gucken hingegen in die Röhre.

Sie sprechen davon, »Falschmeldungen« entgegenzuwirken und Rassisten den Raum zu nehmen, die die Coronakrise für sich nutzen.

Natürlich müssen die Facebook- und Chatgruppen sorgfältig moderiert werden, um Desinformation und Panikmache zu verhindern. Rassistische und sexistische Beiträge werden gelöscht. Wir werden unsere Nachbarn unter anderem durch Erfahrungsberichte von Lohnabhängigen, Aktionspläne und durch aktuelle Einschätzungen dazu anhalten, konstruktiv und gemeinsam nach konkreten Lösungen für Probleme im Stadtteil zu suchen.

Gibt es bereits Rückmeldungen aus der Nachbarschaft für Ihre Aktion?

Bisher haben wir viele positive Reaktionen erhalten. Erste Erfahrungsberichte und kollektive Forderungen aus dem Alltag wollen wir demnächst öffentlich machen. Der größte Teil der Menschen will in dieser schwierigen Zeit solidarisch handeln, und wir versuchen, dafür einen Rahmen zu schaffen.