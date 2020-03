Bezahlen werden die Arbeiter

Valerio Nicolosi So dürfte man die Spanische Treppe vermutlich noch nie gesehen haben

Rom am Freitag nachmittag, 17 Uhr: »Ich bin leidenschaftlicher Fotograf und arbeite als Verkäufer in einem Supermarkt, der 24 Stunden geöffnet hat. Wenn ich nachts Feierabend habe, komme ich hierher zur Piazza di Spagna, um die berühmte Treppe zu fotografieren, aber so leer wie jetzt habe ich sie noch nie gesehen.« Francesco ist eine der ganz wenigen Personen, die an diesem Tag noch im Zentrum der Hauptstadt Italiens unterwegs sind. Üblicherweise ist dieser Ort von Touristen und Arbeitern überfüllt. Erstere lassen sich am langsamen Schrittempo erkennen, am überraschten Blick, wenn sie sich mit offenem Mund umsehen. Letztere hingegen verlassen die U-Bahn-Station beinahe laufend, betreten, von der »Grande bellezza« ungerührt den Platz und achten lediglich darauf, den Touristen auszuweichen.

»Sicher, das ist schon beeindruckend, aber ich habe eben meine Arbeit beendet und muss jetzt sofort nach Hause, andernfalls riskiere ich die Geldstrafe«, fügt Francesco noch hinzu, bevor er mit seinem Smartphone ein Foto schießt und weiterzieht. Italien ist seit Tagen dicht. Zuerst nur die Lombardei, dann der Veneto und nun, da man verstanden hat, dass sich die Weiterverbreitung so nicht aufhalten lässt, das ganze Land.

Die Züge sind leer, die Flüge storniert, die Straßen werden von Polizei und Armee kontrolliert. Ohne plausible Gründe darf man das Haus nicht mehr verlassen, und auch wer zur Arbeit fährt, muss einen entsprechenden Schein ausfüllen. Jeden Tag werden 5.000 bis 7.000 Geldstrafen an jene verhängt, die keine triftigen Gründe angeben können, warum sie sich draußen aufhalten.

Bisher sind in Italien rund 25.000 Menschen infiziert, jeden Tag erhöht sich die Zahl um etwa 2.000. Dieser Trend wird nach Angaben von Experten nicht so rasch stoppen und scheint aufgrund der Überlastung des Nationalen Gesundheitsdienstes insbesondere in den großen Städten unterschätzt worden zu sein: »Einen ganzen Tag habe ich immer wieder die Notfallnummer gewählt«, erzählt Daniele, ein freischaffender Journalist, aber so oft ich es auch versucht habe, niemand ging ran. Am Ende habe ich die 112 gewählt und konnte mitteilen, dass ich 39 Grad Fieber habe. Da ich jünger als 40 Jahre bin und nicht unter Atemnot litt, sagten sie mir, ein Spezialist werde sich baldmöglichst bei mir melden, um ein Telefonscreening durchzuführen.« Der Anruf erreichte Daniele 48 Stunden später, als es ihm schon wieder besser ging. »Alle Ärzte leisten eine enorme Arbeit, auch die Hausärzte. Meiner hat mich aus der Ferne beobachtet und wäre notfalls bereit gewesen, mir einen Hausbesuch abzustatten.« Das Engagement wird jetzt von denselben Institutionen gepriesen, die jahrelang die Zahl der Krankenhausbetten verringert, die Gesundheit mehr und mehr privaten Trägern überantwortet haben und jetzt die Bevölkerung einer solchen Krise aussetzen.

Das Engagement zeigt sich auch in den Vierteln, wie etwa bei der »Volkssporthalle« von Quarticciolo am Ostrand Roms. Dort will man alleinstehenden und alten Menschen helfen. »Wir haben uns damals entschieden, eine Sporthalle einzurichten, um allen das Recht auf Sport zu garantieren. Aber jetzt müssen wir den Alten, die Probleme haben, eine helfende Hand bieten. Wenn sie nicht raus können, erledigen wir die Einkäufe und bringe sie ihnen bis zur Tür. Sie gehen kein Risiko ein, und wir treffen die richtigen Vorsichtsmaßnahmen«, sagt Manu, Boxtrainer der Sporthalle, der zur Zeit nicht arbeitet, wie so viele andere prekär Beschäftigte.

Genau das ist die ökonomische Folge dieser Gesundheitskrise. Viele, viele Lohnabhängige, insbesondere junge Menschen, haben ihren Arbeitsplatz verloren oder hoffen, dass diese Krise endet und nicht Italien und damit sie selbst in eine schwere Rezession zerrt.

Schwarzarbeit ist eines der chronischen Probleme Italiens. Wer keinen Vertrag hat, verliert seinen Job als erster, gefolgt von allen offiziell Selbständigen, die tatsächlich nur einen oder höchstens zwei Kunden haben. Tausende Leiharbeiter sind inzwischen zu Hause, nicht wegen einer amtlichen Anordnung, sondern weil es keine Arbeit gibt.

Die kleinen Geschäfte sind geschlossen, auch die Restaurants und Bars. »Ich bin Küchenchefin in zwei Restaurants«, erzählt Giulia. »Ich mache sechs Schichten in der Woche. Drei zur Mittagszeit, drei abends. Ich wurde bis zur letzten Schicht bezahlt, plötzlich teilte mir einer der beiden Restaurantbesitzer per SMS mit, dass er schließen werde. Der zweite versuchte einige Tage lang, Bestellungen nach Hause zu liefern, dann gab er auf.« Neben Giulia haben acht weitere Personen, die wie sie abends und tagsüber gearbeitet haben, ihre Arbeit verloren, während die verbleibenden 18 einen Vertrag haben und damit geschützt sind. »Seit eineinhalb Jahren lebe ich zur Miete und habe immer pünktlich gezahlt, aber nun muss ich mich bei den Ersparnissen, die ich habe, entscheiden, ob ich die Miete zahle oder mir noch die Einkäufe in den nächsten Monaten leisten kann.«

Das ist das Problem: Italien befindet sich bis zum 3. April in Quarantäne, aber jeder weiß, dass es länger dauern wird und dass Gastronomie- und Tourismusbranche länger brauchen, um sich zu erholen, da das Virus andere Länder später als Italien erreicht hat und dort ebenfalls der Notstand ausgerufen wird, mithin keine Touristen von dort kommen werden.

Die Fernseh- und Kinofilmproduktion steht ebenfalls still. Viele Sendungen werden nicht mehr ausgestrahlt. Sky hat sein Mailänder Büro geschlossen und sendet aus einem kleinen Studio in Rom. Das Ministerium für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten hat beschlossen, laufende Filmproduktionen einzustellen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. »Ich habe vor Weihnachten einen Dokumentarfilm fertiggestellt, und nach den Ferien sollte ich mit einem weiteren beginnen. Im Moment jedoch haben die Produktionsfirmen alles auf Eis gelegt. Alles steht still«, erzählt der Videoeditor Giuseppe.

Die Priorität der Regierungen besteht darin, Menschen vor dem Coronavirus zu retten, aber die Länder, die unter der von der Europäischen Union auferlegten Sparpolitik gelitten haben, werden als erste mit einer neuen Wirtschaftskrise konfrontiert sein, die die Lohnabhängigen wahrscheinlich noch teuer bezahlen werden.