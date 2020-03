»Wir brauchen eine Politik der Verständigung«

Christian-Ditsch.de Demonstration gegen die NATO in Berlin (3.12.2015)

Die gegenwärtige Coronaviruskrise hat auch Auswirkungen auf das NATO-Großmanöver »Defender 2020«. Am Montag machten Meldungen über dessen möglichen Abbruch die Runde. Darauf verlassen sollte man sich jedoch nicht. Für den kommenden Sonntag haben Sie in Duisburg eine Demonstration gegen das Manöver geplant. Was genau hat es mit der Machtdemonstration des Militärbündnisses auf sich?

Mit »Defender 2020« wurde das größte NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges geplant. Vorgesehen war, dass daran 37.000 NATO-Soldaten teilnehmen, 20.000 US-Soldaten sollten extra aus den USA eingeflogen werden. Deren Kriegsmaterial kommt ebenfalls per Schiff über den Atlantik, ist zum Teil aber schon seit längerem in Depots wie im nordrhein-westfälischen Dülmen gelagert. Wesentlicher Bestandteil des Manövers ist die Verlegung der Truppen und des Materials. Damit soll geprobt werden, wie man die Zahl der Militärs in Europa innerhalb kürzester Zeit deutlich aufstocken kann.

Am 8. Mai feiern wir 75 Jahre Befreiung Deutschlands vom Faschismus. Wie ist zu bewerten, dass über lange Zeit geplant wurde, ausgerechnet in diesem Jahr wieder deutsche Soldaten an der russischen Grenze aufmarschieren zu lassen?

Es zeugt zumindest von einer peinlichen Geschichtsvergessenheit, man kann es aber auch als bewusste Provokation auffassen. An der Befreiung von Krieg und Faschismus hatte Russland als Teil der ehemaligen Sowjetunion einen wesentlichen Anteil. Hier heute wieder auf Konfrontation statt auf Entspannung und Abrüstung zu setzen, ist Zeichen einer verantwortungslosen Politik auch der Bundesregierung.

Im Rahmen des Manövers fanden bereits Truppentransporte statt. Welche Städte in Nordrhein-Westfalen sind betroffen?

Die US-Truppen landeten bislang auf Flughäfen in Belgien und den Niederlanden, das Material kam in den Seehäfen Antwerpen und Vlissingen an. Die Soldaten werden dann über Autobahnen nach Osten transportiert mit Rastorten bei Mönchengladbach und in der Bundeswehr-Kaserne Augustdorf. Ein Teil des Materials gelangt über den Rhein in die Binnenhäfen Krefeld und Duisburg und wird dort auf Bahn und Straßentransporter umgeladen. Aus Dülmen werden die dort gelagerten Geschütze der US-Armee ins Manöver gebracht.

Was können auch einzelne Menschen unternehmen, um ihren Unmut gegen diese neuerliche NATO-Provokation, die bislang noch nicht vollends gestoppt ist, kundzutun?

Ein Großteil des Materials soll auf der Schiene transportiert werden. Die Bundeswehr hat Anfang letzten Jahres einen Vertrag mit der Deutschen Bahn abgeschlossen, die der Armee Vorrang vor zivilen Reisenden einräumt. Also noch mehr Verspätungen für Pendler als sonst schon. Wir haben einen Flyer erstellt, der diesen Zusammenhang deutlich macht.

Wir versuchen auch, die konkreten Straßentransporte öffentlich zu machen. Dann kann man sich mit Schildern oder Transparenten an Rastplätze oder auf Autobahnbrücken stellen und gegen den Manöverbetrieb protestieren.

Die NRW-Landesregierung aus CDU und FDP unterstützt den NATO-Aufmarsch. Sehen Sie Möglichkeiten, den politischen Druck auf die Verantwortlichen zu erhöhen?

Wir fordern mit unseren Aktionen auch von der Landesregierung, sich gegen »Defender« und die damit verbundene Konfrontationspolitik zu positionieren. Das Land NRW, das von Handel auch mit Osteuropa lebt, braucht eine Politik der Verständigung gerade mit Russland. Wir wollen keine Landesfürsten, die die US-Armee bei offiziellen Empfängen begrüßen, wie das in einigen Bundesländern der Fall war.

Welche Rolle wird das Manöver bei den traditionellen Ostermärschen der Friedensbewegung spielen, so sie denn stattfinden?

Die Teilnehmer der Ostermärsche fordern traditionell eine Politik der Entspannung und Abrüstung. Ein militärisches Großmanöver steht einer solchen Politik entgegen. Daher sind die Ostermärsche in diesem Jahr auch eine Höhepunkt der Anti-»Defender«-Proteste.