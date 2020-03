Fluggesellschaft Norwegian beurlaubt Hälfte der Mitarbeiter

Ints Kalnins/Reuters Am Boden: Norwegian-Boeing

Oslo. Jeder zweite Mitarbeiter der norwegischen Billigfluglinie Norwegian soll »vorübergehend beurlaubt« werden, um angesichts der sinkenden Nachfrage Lohnkosten einzusparen. Wie die Airline am Donnerstag abend mitteilte, könne die Zahl noch steigen. Nach Schätzungen norwegischer Medien werden zunächst etwa 5.000 Norwegian-Mitarbeiter beurlaubt. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat die Airline in den vergangenen Tagen Tausende Flüge streichen müssen. Der Kurs ihrer Aktien fiel am Donnerstag, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Einreisestopp für Europäer angekündigt hatte, um gut 22 Prozent. (dpa/jW)