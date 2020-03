US-Notenbank pumpt 1,5 Billionen Dollar in Finanzmärkte

Richard Drew/AP Lange Gesichter an der Wall Street: Der Dow Jones setzte am Donnerstag seine Talfahrt fort

New York. Angesichts des Börsencrashs stellt die US-Notenbank 1,5 Billionen Dollar (1,3 Billionen Euro) für die Finanzmärkte bereit. Die Zentralbank kündigte am Donnerstag für diese Woche drei sogenannte Rückkaufvereinbarungen im Umfang von jeweils 500 Milliarden Dollar an. Auch in den kommenden Wochen werde es solche Rückkaufvereinbarungen geben. Damit sollten die »höchst ungewöhnlichen Störungen« an den Finanzmärkten ausgeglichen werden.

An der Wall Street waren die Kurse am Donnerstag nach Handelsbeginn erneut in den Keller gerutscht. Der deutsche Aktienleitindex Dax verzeichnete am Donnerstag den zweitgrößten Tagesverlust in seiner mehr als 30jährigen Geschichte. (AFP/jW)